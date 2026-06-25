Nicușor Dan, semnal către partide, după noul blocaj: ”Cred că suntem toți oameni serioși”. Recunoaște că a fost mințit de ”niște lideri”

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan face declarații, în contextul crizei politice guvernamentale.

Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit astăzi la Vila Lac, dar negocierile s-au blocat în condițiile fiecărui partid. Citește aici: Ședința de la Vila Lac s-a încheiat. S-ar fi ajuns la... blocaj!



În contextul în care se iau în calcul să fie propuse trei nume de premier în vederea viitorului Guvern, președintele Nicușor Dan a făcut apel la seriozitate.

”Eu cred că suntem toți oameni serioși și, în consultarea publică avută acum două zile, am avut niște declarații politice, da? Dacă punem cap la cap, în mod logic, acele declarații, rezultă, de acolo, cel puțin o soluție. Am văzut, în declarațiile publice, disponibilitate. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu o majoritate. Cred că, după două luni, putem aștepta, de la partidele politice, propuneri de majoritate. Din declarațiile publice, acea soluție care se preconiza era una de Guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate. După două luni, soluții de majoritate” a spus președintele Nicușor Dan.

A fost ”păcălit” președintele?

Președintele a fost întrebat dacă a fost păcălit de către Ilie Bolojan în ceea ce privește susținerea Guvernului Eugen Tomac. Deși nu a dat nume, afirmă că ”niște lideri” l-au asigurat de susținerea celor două guverne propuse și s-au răzgândit.

”Când l-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că va fi susținut de o majoritate. De asemenea, când l-am desemnat pe Adrian Veștea, am avut această așteptare. Așteptarea mea rezonabilă nu s-a materializat pentru că niște lideri și-au schimbat opinia între timp” a răspuns președintele Nicușor Dan, întrebat dacă a fost păcălit de Ilie Bolojan cu privire la susținerea Guvernului Tomac.

Vorbind despre o eventuală rotativă, el a afirmat: ”Ca să ajungem la etapa a doua, trebuie să parcurgem etapa întâi”.

Președintele se află în Republica Polonă cu prilejul participării la Summitul Flancului Estic de la Gdansk.