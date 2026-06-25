Grindeanu, Bolojan și Fritz, întâlnire la Vila Lac înainte de desemnarea premierului

De la stânga la dreapta: Ilie Bolojan (PNL), Dominic Fritz (USR), Sorin Grindeanu (PSD) / Sursa foto: Agerpres

Liderii PSD, PNL şi USR s-au întâlnit, joi, la Vila Lac, pentru noi discuţii în vederea susţinerii unei variante de guvern. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat deja că aşteaptă concluziile vineri.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, Ilie Bolojan, preşedintele PNL, și Dominic Fritz, preşedintele USR, discută în aceste momente, la Vila Lac, pentru a găsi o formulă viitoare de guvernare, pe care să o prezinte vineri preşedintelui Nicuşor Dan.

Tot astăzi, Dominic Fritz şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, s-au întâlnit cu Ilie Bolojan, preşedintele PNL, iar anunţul propunerii de premier cu care vor merge cei trei la preşedintele Nicuşor Dan va fi făcut curând.

Miercuri seară, cei trei au discutat tot în sediul Guvernului, iar preşedintele USR a dat de înţeles că varianta care ar putea ajunge pe masa preşedintelui ar fi un guvern minoritar din care să facă parte cele trei partide.

"De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație.

România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR", a transmis miercuri seară Dominic Fritz.

PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, iar acesta din urmă a anunţat deja că PSD nu va vota niciun guvern din care nu face parte. În acest context, social-democrații susțin ideea unui executiv minoritar monocolor.

De cealaltă parte, PNL ar putea accepta această variantă, potrivit unor surse politice, însă doar cu condiția ca liberalii care au fost de partea lui Adrian Veştea la votul din Parlament de luni să nu se regăsească în guvernul propus de Sorin Grindeanu.