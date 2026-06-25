Ilie Bolojan, Dominic Fritz şi Kelemen Hunor, o nouă rundă de discuţii. Preşedintele aşteaptă concluzii vineri

Facebook Dominic Fritz

Liderii PNL, USR şi UDMR s-au întâlnit şi joi pentru noi discuţii în vederea susţinerii unei variante de guvern. Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat deja că aşteaptă concluziile vineri.

Dominic Fritz, preşedintele USR, şi Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, ar fi mers din nou la sediul Guvernului pentru a purta discuţii cu Ilie Bolojan, preşedintele PNL. Astfel, cei trei vor să găsească variante pentru o formulă viitoare de guvernare, pe care să i le prezinte apoi vineri preşedintelui Nicuşor Dan.

De asemenea, la întâlnire ar fi ajuns şi Dan Motreanu şi Robert Sighiartău.

Miercuri seară, cei trei au discutat tot în sediul Guvernului, iar preşedintele USR a dat de înţeles că varianta care ar putea ajunge pe masa preşedintelui ar fi un guvern minoritar din care să facă parte cele trei partide.

"De partea corectă a istoriei. Modernizarea României nu poate fi amânată încă o generație.

România are nevoie de un guvern serios care continuă reformele și livrează pentru oameni. Suntem hotărâți să ne asumăm un guvern minoritar în formula PNL - USR - UDMR", a transmis miercuri seară Dominic Fritz.

PSD l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de premier, iar acesta din urmă a anunţat deja că PSD nu va vota niciun Guvern din care nu face parte. Astfel, soluţia propusă de PSD este un guvern minoritar monocolor. PNL, pe de altă parte, conform mai multor surse politice, ar susţine această variantă, dar numai dacă liberalii care au fost de partea lui Adrian Veştea la votul din Parlament de luni nu se vor regăsi în guvernul propus de Sorin Grindeanu.

Cseke Attila spune că e nevoie de un guvern pro-occidental

"Este important ca în aceste zile să existe un acord între formaţiunile politice care pot forma un Guvern pro-occidental şi la acest lucru trebuie să se lucreze. Trebuie un acord care să fie pe bază de reciprocitate, astfel încât domnul preşedinte Dan, când primeşte nominalizările - înţelegem din partea PSD a preşedintelui partidului, Sorin Grindeanu şi din partea PNL, USR şi UDMR va fi o nominalizare - aceste nominalizări să fie însoţite de un acord politic prin care ambele părţi îşi asumă faptul că, în urma desemnării de către preşedintele României a candidatului de prim-ministru, vor asigura voturile necesare pentru învestitură şi sigur acest acord trebuie să conţină nişte lucruri importante pentru a asigura o anumită stabilitate pe o parte importantă a politicii publice, pe politica guvernamentală. Trebuie să se refere la măsurile şi implementarea cât mai eficientă a investiţiilor prin PNRR şi a reformelor prin PNRR, care trebuie făcute, a măsurilor care sunt necesare pentru implementarea proiectului SAFE şi câteva chestiuni astfel încât, indiferent de desemnarea sau de nominalizarea de către preşedintele României a candidatului, să avem o învestitură de Guvern", a afirmat Cseke Attila.

Oficialul a subliniat necesitatea formării unui Executiv cu puteri depline, precizând că reprezentanţii partidelor pro-occidentale trebuie să înţeleagă importanţa analizării dezbaterii şi încheierii respectivului acord.

"Este important să avem un Guvern cu puteri depline şi vă spun asta şi din postura de interimar la Sănătate, pentru că sunt măsuri care trebuie luate de un Guvern cu puteri depline. Îţi trebuie atribuţii constituţionale, astăzi Guvernul nu poate, conform Constituţiei, să promoveze politici publice. Eu sper foarte mult că vom înţelege cu toţii nevoia acestei formări de Guvern", a menţionat ministrul interimar al Dezvoltării.

Nicuşor Dan aşteaptă propunerile partidelor vineri

„Suntem într-un moment în care partidele au câteva zile să se înțeleagă. Ce au anunțat public... Eu cred că cine anunță ceva public trebuie să se țină de cuvânt. Din ce au anunțat public, se întrevede șansa unui guvern, sper până la sfârșitul sesiunii parlamentare. E mingea la ei acum. Eu mă întorc, vineri sunt în București toată ziua. Dacă e nevoie de mine, ne vedem”, a spus Nicușor Dan, miercuri seară.