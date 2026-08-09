Horoscop 9 august 2026. Mercur intră în Leu. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zodii

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Mercur își începe tranzitul în Leu. Planeta minții și a comunicării se mută în semnul respectului, încrederii și al puterii. Urmează o perioadă plină de declarații puternice, intransigente și impresionante. Mercur reprezintă vocea și mintea, iar arhetipul Leului este cel mai vocal, creativ și expresiv. Și dramatic pe alocuri. Acest tranzit ne poate face și radicali în discuții, dar și destul de competitivi.

Horoscop 9 august 2026 Berbec

Astrele îți recomandă să nu lași această zi să treacă fără să te ocupi de acele activități care îți fac sufletul să se bucure. Indiferent că este o zi liberă sau mergi la serviciu. Chiar ai nevoie de asta.

Horoscop 9 august 2026 Taur

Discuțiile cu familia se vor înmulți și înteți. Poate reușiți să mai stingeți din conflicte, să faceți pace unii cu alții și să vă gândiți la planuri legate de bunăstarea gospodăriei. În plus, veți fi foarte harnici.

Horoscop 9 august 2026 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a treia. Și îți aduce o perioadă destul de efervescentă. Bunul tău cel mai de preț va fi propria minte. Vei fi optimist și vei face conexiunile necesare în momentele provocatoare.

Horoscop 9 august 2026 Rac

Discuțiile despre bani trebuie purtate cu persoanele potrivite. Nu are rost să dai detalii despre statusul tău financiar unor oameni străini. De asemenea, nu fi nici tu cel indiscret cu alții.

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Horoscop 9 august 2026 Leu

Mercur intră în semnul tău. Și se apropie de Jupiter. Putem spune că vei fi sufletul petrecerii oriunde vei merge. Ai vorbele la tine, folosești cele mai spumoase replici și reușești să îi motivezi pe cei din jur.

Horoscop 9 august 2026 Fecioară

Mercur, propriul guvernator, își începe tranzitul în casa a douăsprezecea. Dacă simți nevoia să taci, atunci fă-o! Nu trebuie să intri în discuții care nu îți priesc. Sau să vorbești despre tine în anumite medii.

Horoscop 9 august 2026 Balanță

Vei fi destul de sociabil și curios. Îți vei manifesta interesul pentru noi domenii. Astfel, vei purta discuții cu oameni experimentați. Farmecul tău personal va fi destul de convingător.

Horoscop 9 august 2026 Scorpion

Tu centrezi, tu dai cu capul! Dacă ții cont de această expresie, ziua ta va fi una mai bună. Pentru că oamenii din jurul tău nu vor avea același chef să se implice în unele activități.

Horoscop 9 august 2026 Săgetător

Trebuie să te gândești la următorul obiectiv. Că este vorba de o călătorie, un curs sau un eveniment. Nu poți sta pe loc! Ai nevoie de evoluție și de noi orizonturi.

Horoscop 9 august 2026 Capricorn

Nu trebuie să muncești până să îți dai sufletul din tine! Acasă sau la serviciu. Poate că este cazul să îți organizezi altfel timpul și activitățile de care te ocupi.

Horoscop 9 august 2026 Vărsător

Mercur ajunge în casa a șaptea. Și te va ajuta să iei decizii pe plan relațional, să porți acele discuții cu partenerul de care te temeai. Sau să fii mai sociabil cu posibilii parteneri.

Horoscop 9 august 2026 Pești

Spui una și alta faci. Va fi o discrepanță între cum crezi tu că ar trebui să se desfășoare această zi și cum se petrece de fapt. Deci trebuie să fii mai realist sau pragmatic.