Saturn retrograd până pe 11 decembrie. Blocaje pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă detalii despre zodiile afectate de retrogradarea lui Saturn în Berbec.

Pasionații de astrologie se sperie oricum când aud de Saturn. Dacă mai aducem în discuție și retrogradarea acestuia, deja apare o frică și mai mare. Sau panică. Dar, în practică, lucrurile stau diferit.

Înainte de toate, să ne reamintim că Saturn a intrat în Berbec pe 14 februarie 2026, unde va rămâne până 13 aprilie 2028. Însă, în perioada 26 iulie-11 decembrie, acesta va și retrograda.

Saturn reprezintă timpul, iar o retrogradare înseamnă amânare, anulări, blocaje. Arhetipul Berbecului este cel al începuturilor, luptei, curajului, furiei.

Deci urmează câteva luni în care unele proiecte nu vor ieși din prima. Pentru că, de fapt, nu sunt cele mai potrivite pentru noi.

Berbec/Ascendent în Berbec

Îți dai seama că ești cel mai afectat! Saturn va retrograda în semnul tău. Trece timpul și vei intra în panică. Vei fi obligat să reduci viteza. Astfel, îți vei accepta limitele treptat. Și până la urmă, poate chiar nu trebuie să le faci pe toate, să îți iasă toate. După care, ți se recomandă să îți respecți organismul, să faci tot ce este mai bun pentru acesta. Îți vei reevalua parteneriatele profesionale și relațiile personale.

Rac/Ascendent în Rac

Saturn va fi retrograd în casa a zecea. Vei fi pus în fața unor decizii sau evenimente importante legate de carieră, imaginea publică sau rolul din societate. Cel mai bun lucru pe care îl poți face este să accepți. Să lași viața să se întâmple și să nu cazi în capacana rolului de victimă. Apar noi responsabilități în familie.

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Balanță/Ascendent în Balanță

Retrogradarea lui Saturn va avea loc în casa a șaptea, acolo unde se află deja Neptun retrograd. Și îți va viza exact ce te roade pe tine cel mai mult. Relațiile personale. Îți vei da seama mult mai clar de diferența dintre așteptările tale și realitatea așa cum este ea. Că tu ești responsabil de ce ai ales. Cert este că nu vei mai avea deloc toleranță la abuzuri. Iar de compromisuri te vei feri.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Saturn este guvernatorul tău, deci retrogradarea lui este mult mai specială. Aceasta se va petrece în casa a patra. Pe plan imobiliar, vor fi încurcături, întârzieri sau situații limită. În cadrul familiei, nu vei mai putea fugi de unele responsabilități. Dar adevărata provocare este aceea de a învăța să fii mai blând cu tine însuți. Și vor fi multe ocazii până pe 11 decembrie să înveți asta.