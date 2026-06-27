Horoscop 27 iunie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

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Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Weekendul acesta se poate lăsa cu multe momente bizare. Gândiți-vă că Marte se pregătește să iasă din Taur, ne apropiem de Mercur retrograd, iar Luna este în Săgetător. Cu greu, ne vom putea ține de planurile inițiale.

Horoscop 27 iunie 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, se pregătește să iasă din casa a doua. Deci, pe plan financiar, oricât de mult te-ai strădui să fii mai chibzuit, nu prea îți va ieși.

Horoscop 27 iunie 2026 Taur

Marte va ieși din semnul tău. Și de obicei, are două tendințe. Ori vei fi foarte irascibil și nerăbdător. Ori te vei simți blocat în momentele importante.

Horoscop 27 iunie 2026 Gemeni

Mercur se apropie de retrogradare în casa banilor. Socoteala de acasă nu se va potrivi cu aceea din târg! Dar asta nu înseamnă că trebuie să exagerezi.

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Horoscop 27 iunie 2026 Rac

Deși îți propui să ai un program cât mai simplu, pe parcurs vor apărea tot felul de situații care trebuie rezolvate. Nu te teme să amâni proiectele de care nu ești sigur.

Horoscop 27 iunie 2026 Leu

Vei fi mai autoritar cu oamenii dragi, iar aceștia își vor schimba atitudinea în jurul tău. Și bineînțeles că te vor cuprinde remușcările pe urmă.

Horoscop 27 iunie 2026 Fecioară

Drumurile sau călătoriile te vor ține în suspans. Pentru că nu vor fi deloc liniare. Unele promisiuni, ale tale sau ale celorlalți, nu pot fi respectate.

Horoscop 27 iunie 2026 Balanță

Procesul decizional consumă multă energie și ai prefera să pasezi responsabilitatea către partener sau familie. Însă, astăzi, nu vei avea succes cu acest demers.

Horoscop 27 iunie 2026 Scorpion

Marte se pregătește să iasă din casa relațiilor. Ceea ce înseamnă că poate aduce o atmosferă mai agitată în sânul cuplului sau al familiei.

Horoscop 27 iunie 2026 Săgetător

Este bine că te crezi capabil să rezolvi multe probleme. Însă, astăzi nu este cazul să exagerezi. Pentru că, efectiv, nu vei reuși tot ce ți-ai propus, și nu neapărat din cauza ta.

Horoscop 27 iunie 2026 Capricorn

Revin unele subiecte în discuțiile cu familia sau partenerul. Unele care te irită serios. Însă, de data aceasta nu mai trebuie să le amâni, ci să găsești rezolvare.

Horoscop 27 iunie 2026 Vărsător

O parte din tine este destul de leneșă, însă cealaltă ar vrea să te distrezi mai mult. Într-un fel sau altul, trebuie să le împaci pe ambele.

Horoscop 27 iunie 2026 Pești

Vei avea un dor de ducă fantastic! Pur și simplu nu îți priește plictiseala și astfel cauți tot felul de motive să te plimbi.