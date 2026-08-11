Horoscop 11 august 2026. Marte intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Marte își începe tranzitul în semnul Racului, acolo unde va rămâne până pe 28 septembrie. Acțiunea nu va fi una fățișă, ci mai degrabă interiorizată. Marte în Rac o să ne facă să fierbem mult si bine până când o să trecem la treabă. De fapt, acest tranzit „combină” focul cu apa. Cei mai afectați vor fi aceia cu marcaj cardinal în astrogramele natale. Adică Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Horoscop 11 august 2026 Berbec

Marte, guvernatorul tău, are parte de o schimbare astăzi. Trece în casa a patra. De unde te va face mai atent la bunăstarea gospodăriei și la echilibrul din cadrul familiei.

Horoscop 11 august 2026 Taur

Te vei confrunta des cu stări de confuzie sau nesiguranță. De aceea, este important să nu te încrezi în oricine și să păstrezi distanța față de unii colegi.

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Horoscop 11 august 2026 Gemeni

Marte își începe tranzitul în casa a doua. Și se princepe să creeze terenul propice pentru oportunități financiare, dar și să aducă unele cheltuieli impulsive.

Horoscop 11 august 2026 Rac

Marte își începe tranzitul în semnul tău. Te va ajuta să fii mai curajos sau ambițios. Dar se va asigura că vei avea parte și de un „roller-coaster” al emoțiilor.

Horoscop 11 august 2026 Leu

Marte intră în casa a douăsprezecea și te pregătești de Eclipsa de Soare din semnul tău. Te vei simți copleșit de aproape tot. Nu este cazul să faci sau să crezi promisiuni mărețe.

Horoscop 11 august 2026 Fecioară

Îți vei muta atenția către comunitatea din care faci parte sau către prieteni. Și chiar vei deveni catalizatorul unor schimbări benefice în viețile apropiaților.

Horoscop 11 august 2026 Balanță

Tendința generală va fi aceea de a idealiza oamenii. Tocmai de aceea, îți recomandăm să rămâi cât mai ancorat, pragmatic și realist în discuțiile cu aceștia.

Horoscop 11 august 2026 Scorpion

Vei fi tentat să crezi tot soiul de scenarii nerealiste, mai ales pe plan romantic. De asemenea, ți-ar prii să stai departe de zvonurile și bârfele de la serviciu.

Horoscop 11 august 2026 Săgetător

Marte intra în casa a opta. Și anunță o perioadă complexă atunci când vine vorba de situațiile financiare mai complexe. Taxe, impozite, datorii, credite, succesiune, partaj.

Horoscop 11 august 2026 Capricorn

Marte va tranzita casa a șaptea. Și va crea neînțelegeri între tine și partener sau familie. Negocierile vor fi inconfortabile, dar necesare. La serviciu, nu trebuie să fii naiv.

Horoscop 11 august 2026 Vărsător

Cu Marte în tranzit prin casa a șasea, urmează câteva săptămâni în care trebuie să acorzi atenție sporită sănătății. Investigații medicale și îmbunătățirea stilului de viață.

Horoscop 11 august 2026 Pești

Marte intră în casa a cincea și te face atent la un aspect. Că indiferent în ce etapă se află viața ta acum, ai nevoie să îți crești stima de sine și să te ocupi și de pasiuni.