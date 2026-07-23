Horoscop de weekend pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Sursă foto: Magnific

Iată previziunile astrologului Daniela Simulescu pentru weekendul 25-26 iulie!

Se încheie o săptămână complexă din punct de vedere astrologic! Mercur nu va mai fi retrograd. Dar, duminică, Saturn va deveni retrograd în Berbec. Trecând totuși peste aceste evenimente, vreau să vă reamintesc faptul că ne apropiem de conjuncția Soare-Jupiter din Leu. Care, din punctul de vedere al teoriei astrologice, este unul dintre aspectele cele mai norocoase sau generatoare de oportunități.

Berbec/Ascendent în Berbec

Te pregătești de un weekend foarte important! Saturn își va începe retrogradarea în semnul tău. Și chiar dacă sună periculos, trebuie să știi că această retrogradare te va ajuta să îți pui lucrurile în ordine. Să devii mai organizat, să alegi simplitatea și să prețuiești serios timpul.

Taur/Ascendent în Taur

Venus se va apropia de un careu cu Marte. Vei fi tare greu de mulțumit în acest weekend! Nu îți convine nimic, dar nici nu știi ce anume vrei. De obicei, stările acestea pot duce la cheltuieli inutile sau ilogice.

Citește și Ce aduce Sezonul Leului pentru fiecare zodie până pe 23 august

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Acum că Mercur nu mai este retrograd, vei deveni mai atent la modul în care se duc banii. Vei decide să cauți ofertele cele mai bune și să stai departe de cheltuieli. Un weekend foarte bun pentru activități în aer liber sau sportive. Chiar și atunci când ești în vacanță.

Rac/Ascendent în Rac

Să începem cu vestea cea mai importantă! Ai scăpat de Mercur retrograd care te-a bântuit din 29 iunie. Acum este momentul să te bucuri de prezent și doar atât. Nu să ai regrete sau să îți tot faci griji pentru viitor. Comunicarea cu famlia se va îmbunătăți. Și chiar veți avea momente memorabile.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, guvernatorul tău, se apropie de conjuncția cu Jupiter. Deci am putea spune că astrele îți oferă toate instrumentele să faci din acest weekend unul de neuitat! Să te distrezi, să te întâlnești cu persoanele dragi și să participi la evenimente. O atitudine optimistă îți va aduce numeroase avantaje.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

S-ar putea să mai apară câteva neînțelegeri cu prietenii când este vorba de petrecerea timpului liber. Însă, poate că nu te vei lua prea în serios și îți vei aminti că și tu poți greși. Ai nevoie de o atitudine mai cumpătată când vine vorba de folosirea resurselor.