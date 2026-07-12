Horoscop 12 iulie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Sursă foto: Magnific

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se perfectează careul dintre Venus și Uranus. Vor exista evenimente neașteptate, mai ales în relațiile deja blazate și construite pe sacrificiul unuia dintre parteneri. Sau vom putea să ne reinventăm din punct de vedere amoros indiferent de statutul în care ne aflăm. Mulți vor dori mai multă libertate în relații. De asemenea, acest aspect produce instabilitate pe plan financiar.

Horoscop 12 iulie 2026 Berbec

Ai nevoie de diversitate. Chiar și atunci când te ocupi de treburile gospodăriei. Dar, cu greu te vei concentra la orice sarcină.

Horoscop 12 iulie 2026 Taur

Începi ziua cu unele planuri. Însă, pe parcurs, apar alte situații și va trebui să renunți la ele. Ai nevoie de un plus de flexibilitate.

Horoscop 12 iulie 2026 Gemeni

Mercur retrograd se apropie de Soare în casa a doua. Vor exista și greșeli pe plan financiar, dar nu trebuie să te gândești toată ziua doar la asta.

Horoscop 12 iulie 2026 Rac

Câteodată, confuzia și ceața ne pot ajuta să evităm unele decizii greșite. Deci nu forța nimic astăzi, chiar dacă simți că pierzi controlul.

Citește și Horoscop iulie-decembrie 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești

Horoscop 12 iulie 2026 Leu

Oferi prea multă putere nostalgiei. Încearcă să trăiești prezentul acesta în mod cât mai conștient. Astfel, îți poți face noi amintiri frumoase.

Horoscop 12 iulie 2026 Fecioară

Ai nevoie de prospețime în unele aspecte ale vieții. Preferințele tale vor diferi de cele ale apropiaților, dar asta nu înseamnă că vei renunța la ele.

Horoscop 12 iulie 2026 Balanță

S-ar putea să lași prea mult de la tine doar pentru a le face persoanelor dragi pe plac. Însă, asta nu înseamnă că vor fi neapărat recunoscătoare.

Horoscop 12 iulie 2026 Scorpion

Prietenii sunt foarte nehotârâți, nu te poți baza pe ei. Așa că fii pregătit să îți ajustezi programul. Pot apărea cheltuieli inutile.

Horoscop 12 iulie 2026 Săgetător

Generozitatea ta trebuie să aibă limite și să nu fie necondiționată. Relația cu partenerul sau familia poate fi mai tensionată.

Horoscop 12 iulie 2026 Capricorn

Comunicarea cu oamenii importanți va avea de suferit. Însă, dacă se recunosc în mod deschis greșelile, sigur vă veți înțelege.

Horoscop 12 iulie 2026 Vărsător

Chiar dacă îți propui să fii mai chibzuit, tot vor apărea tentații pe plan financiar. Stai cât mai departe de promisiuni!

Horoscop 12 iulie 2026 Pești

Partenerul face nazuri. Însă, tu nu ești responsabil sau obligat pentru a-i face pe plac. Ai și tu propriile păreri.