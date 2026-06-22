Adrian Năstase împlinește 76 de ani: Astrograma personală relevă misiunea pe care o are în această viață

Adrian Năstase, fost premier al României. Sursa foto: Agerpres

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, i-a realizat portretul astrologic al lui Adrian Năstase.

Astăzi este aniversarea lui Adrian Năstase, profesor de drept public internațional și fost prim-ministru! Acesta s-a născut pe 22 iunie 1950, în București.

Din start ne dăm seama că este un nativ Rac. Adică unul dornic de a construi, de a avea o bază, o fundație. Familia, dar și legăturile cu rădăcinile sunt vitale. Soarele era într-o conjuncție cu Uranus în momentul nașterii. Acest aspect face din oameni adevărați vizionari și nonconformiști. Tot conjuncția ne mai arată că nativul are o personalitate independentă, originală și imprevizibilă, cu idei revoluționare, și schimbări bruște în viață. Câteodată, nici el nu se înțelege.

Luna în Fecioară și Mercur în Gemeni i-au oferit o capacitate intelectuală fantastică, carismă, curiozitate exagerată, pasiunea pentru studiu și logică, sarcasm, dar și un pragmatism feroce, manifestat în orice funcție deținută.

Conjuncția dintre Lună și Saturn ne indică o structură emoțională rezervată, duritate, o persoană care se ia foarte în serios (autoexigență) și care preia permanent responsabilități. Are un control al emoțiilor fantastic, potrivit pentru un lider politic de anvergura sa, dar deranjant în viața personală. În ciuda faptului că este un nativ Rac, această conjuncție complică lucrurile atunci când este nevoie de empatie din partea acestuia. Fiind saturnian, liniștea și-o va regăsi mai târziu în viață.

Venus, planeta iubirii și a plăcerilor, se afla în Taur. Adrian Năstase are un simț estetic nemaipomenit, atracție către finețe și arta de calitate. Vorbim despre o fire romantică, însă una care nu iese așa ușor la iveală. Tot acest aspect aduce o rigiditate aparte.

Aspectul cheie din astrogramă

Este vorba despre conjuncția între Nodul Sud și Marte, în semnul Balanță. Punctul lui vulnerabil este nevoia de a fi prezentat într-o lumină cât mai bună și ca un om al dreptății. Să nu uităm că Balanța este semnul justiției și al diplomației, iar el are destulă experiență în acest sens. În plus, devine foarte repede dependent de colaborarea sau validarea celorlalți.

Iar Marte conferă adevărate calități de lider. Nodul Sud în Balanță și Nodul Nord în Berbec sunt cele care l-au făcut să inițieze multe proiecte pentru drepturile omului. Pentru Adrian Năstase, misiunea din această viață este aceea de a colabora, însă fără a se pierde pe sine.

Și să nu uităm ceva! Poziționarea lui Pluto în casa 1 a astrogramei natale îl ajută să treacă peste orice provocare radicală a vieții. Așa precum Pasărea Phoenix.