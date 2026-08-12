Sezonul eclipselor, 12-28 august. Daniela Simulescu, previziuni pentru fiecare zodie

Thomas Rob și Daniela Simulescu/Captură Youtube WOWZodiac

Urmează câteva săptămâni intense din punct de vedere astrologic.

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, a fost invitată în cadrul emisiunii WOWZodiac, realizată de Thomas Rob(Astroverse), în cadrul căreia a analizat impactul culoarului eclipselor din luna august. Mai exact perioada dintre 12 si 28 august.

De obicei, cele două săptămâni dintre eclipse sunt pline de evenimente marcante, altfel spus predestinate. Pe moment, pot părea situații simple, dar de fapt au mesaje importante ascunse. Oameni care apar sau dispar, decizii radicale la serviciu, vești neașteptate, câștiguri sau pierderi. Deci este cazul să deschidem bine ochii, să ciulim urechile și să devenim mai atenți la sincronicități. În următoarele două săptămâni, nimic nu este întâmplător!

Eclipsa de Soare/Luna Nouă din Leu de pe 12 august vizează reconfigurarea polilor de putere, mai ales pe plan mondial. Unii lideri vor primi mai multă putere, iar alții vor cădea în dizgrație.

Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești de pe 28 august ne va vorbi despre redistribuirea resurselor, schimbarea pieții muncii și acceptarea limitelor mediului.

Berbec/Ascendent în Berbec

Numitorul comun al următoarelor două săptămâni, în ceea ce te privește, este prezența lui Saturn retrograd în semnul tău. Adică, orice s-ar întâmpla, nu uita că ai nevoie de echilibru, de o relație mai bună cu timpul și de renunțarea la orgolii în viața personală.

Taur/Ascendent în Taur

Sezonul eclipselor din august ție îți poate prii. Mai ales dacă decizi care îți sunt prioritățile. Astrele consideră că atenția ta trebuie direcționată către planul imobiliar, gospodărie și liniștea familiei.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Dacă nu ești în vacanță, este cazul să acorzi atenție suplimentară carierei și statutului tău din societate. Vei afla unele informații, în moduri neașteptate, care să te ajute în viitorul apropiat pe plan profesional.

Rac/Ascendent în Rac

Ambele eclipse sunt memorabile pentru tine, deci perioada dintre acestea are o semnificație aparte. În primul rând, relația ta cu banii se va modifica. Ai tăi sau ai familiei. Pe urmă, unele chestiuni administrative dificile își vor găsi rezolvarea.

Leu/Ascendent în Leu

Cumva, ești favoritul acestui sezon! Fie că îți dai sau nu seama, începe un nou capitol. Fie pe plan profesional, fie personal. Sau cel puțin sădești semințele în acest sens. Singurul risc va fi cel financiar.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Urmează două săptâmâni remarcabile pentru aceia dintre voi care își doresc un proces de vindecare. Fizic, emoțional sau mintal. Vei reunța la presiunile celor din jur.

Balanță/Ascendent în Balanță

Pentru tine, perioada dintre eclipse vine cu mesaje din mai multe puncte de vedere. În primul rând, te vei confrunta cu multă agitație la locul de muncă. Și nimic nu e întâmplător! După care, și relația cu partenerul s-ar putea să aibă nevoie de prospețime.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Pe plan profesional, orice criză poate deveni o mare oportunitate! Sau îți dai seama că ai nevoie de un loc unde să fii respectat și validat. Tot în următoarele două săptămâni, vei fi mai interesat de unele investiții.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Este momentul să alegi tot ce este mai bun pentru tine. Să îți setezi obiective mai înalte dacă nu ai făcut-o. Și să îți dai seama, încă o dată, de ceea ce contează cu adevărat în viața personală sau de familie.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Sezonul eclipselor din august poate veni cu tot felul de întâmplări bizare legate de bani. Ai face bine să nu le tratezi cu superficialitate, ci să încerci să înveți lecțiile oferite de astre. Timpul nu are preț!

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Îți vei da seama singur că ai nevoie de o disciplină din punct de vedere financiar. Că nu mai poți funcționa ca până acum. Și vei mai pune preț pe ceva. Pe respectul primit de la partener sau familie.

Pești/Ascendent în Pești

O perioadă extraordinară pentru reconversie profesională. Sau pentru a dedica timp suplimentar sănătății și stilului de viață. Eclipsa de pe 28 august vine sigur cu revelații, un proces de acceptare sau închiderea unui capitol.