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Escrocherie imobiliară în Sectorul 5 al Capitalei. Val de percheziții. Avocați, IFN-uri și notari, vizați de anchetatori. Apelul Poliției

Autor: Irina Constantin
Data publicării: 12 Aug 2026
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Mai multe blocuri din Sectorul 5 al Capitalei, promise spre vânzare și nefinalizate, fac acum obiectul unei anchete de proporții.

Polițiștii efectuează 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un dosar privind înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Sunt vizate persoane fizice, inclusiv un avocat, dar și mai multe societăți și IFN-uri, precum și patru birouri notariale. Anchetatorii acuză suspecții că ar fi încheiat promisiuni de vânzare pentru apartamente dintr-un complex din Sectorul 5, fără să finalizeze construcția. Unele locuințe ar fi fost promise mai multor cumpărători. Banii, circa 16 milioane de lei, ar fi fost transferați prin firme controlate de aceleași persoane și apoi retrași în numerar.

Poliția face apel la persoanele prejudiciate să se adreseze organelor de urmărire penală. 

”La data de 12 august 2026, polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Inspectoratului de Poliție Județean Prahova pun în executare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție–Secția de urmărire penală, 19 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București (14) și județele Ilfov (2), Giurgiu (1) și Prahova (2), într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Avocași, IFN-uri și notari, în schema cu înșelăciunile imobiliare
 

Perchezițiile sunt efectuate la locuințele unor persoane fizice, printre care și un avocat, precum și la sediile / punctele de lucru ale mai multor persoane juridice (societăți și IFN-uri) și au drept scop identificarea și ridicarea cu celeritate de înscrisuri, obiecte, valori ori date informatice care au legătură directă cu faptele cercetate și pot servi la aflarea adevărului.

De asemenea, sunt efectuate verificări la o instituție și la 4 birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului în cauză.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat faptul că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare–cumpărare pentru apartamente ce urmau a fi construite în cadrul unui complex imobiliar, din sectorul 5 București, fără a duce la bun sfârșit construcția spațiilor locative promise

Aceleași apartamente, promise mai multor cumpărători

Ar fi existat situații în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali beneficiari, fără ca aceștia să cunoască situația juridică individuală a imobilelor vândute și fără a-și putea recupera sumele achitate în avans. 

Escrocherie imobiliară în Sectorul 5 al Capitalei. Val de percheziții. Avocați, IFN-uri și notari, vizați de anchetatori

Banii obținuți din promisiunile de vânzare ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de către aceleași persoane, și retrași în numerar în interesul și beneficiul acestora.

Prejudiciul estimat până la acest moment procesual este de aproximativ 16.000.000 de lei. La activitățile operative participă specialiști din cadrul Institutului Național de Criminalistică.

Escrocherie imobiliară în Sectorul 5 al Capitalei. Val de percheziții. Avocați, IFN-uri și notari, vizați de anchetatori

În funcție de rezultatul activităților operative, se vor dispune măsuri în consecință.

Pe această cale solicităm persoanelor prejudiciate prin mecanismul infracțional sus-menționat de a se adresa organelor de urmărire penală în vederea informării asupra drepturilor legale, etapele procesului penal și răspunderea penală a persoanelor vinovate.  

Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție” anunță anchetatorii Poliției Române, în această dimineață. 

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blocuri sectorul 5
escrocherie imobiliara
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Comentarii (2)

Ivan   •   12 August 2026   •   11:38

Am spus de foarte multe ori de cârdășia de tip mafiot dintre instituțiile financiare de creditare (bănci, ifn-uri, car-uri) - justiție - executori judecătorești care atacă fără nicio reținere clienții români din România, fără ca nicio instituție a Statului Român, Guvern, Parlament, BNR, ANPC, Consiliul Concurenței și altele, să impună protecția totală a clienților români ai instituțiilor financiare de creditare (bănci, ifn-uri, car-uri), din România, pe care aceste instituții financiare de creditare, îi fură, tâlhăresc, jufuiesc și îi sărăcesc pe clienții români din România, ca niște cămătari ordinari și instituțiile Statului Român dorm și nu fac nimic, ca niște nemernici!!!

Care   •   12 August 2026   •   11:36

Care sunt ifn-urile??? Sa stie lumea sa se fereasca

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