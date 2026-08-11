CNA cere ștergerea a 90 de videoclipuri de pe TikTok despre "Ambulanța Neagră"

foto: Agerpres

CNA solicită TikTok să elimine 90 de videoclipuri despre fenomenul "Ambulanța Neagră"

Consiliul Naţional al Audiovizualului a decis, marţi, să solicite platformei TikTok eliminarea a 90 de videoclipuri referitoare la subiectul "Ambulanţa Neagră" sau "Salvarea Neagră".

Potrivit unui comunicat al CNA, întrunit în şedinţă publică, Consiliul Naţional al Audiovizualului a analizat raportul de monitorizare întocmit de Direcţia Control pentru conţinuturi referitoare la subiectul "Ambulanţa Neagră" sau "Salvarea Neagră", identificat pe mai multe conturi din platforma TikTok, raportul cuprinzând 57 de linkuri (autosesizări) şi 33 de linkuri suplimentare către materiale audiovizuale pe aceeaşi temă.

Alte teme pe agendă

În aceeaşi şedinţă, membrii Consiliului au analizat un material postat în data de 7 august pe contul de Facebook Bales Victor, care conţine un fragment dintr-un interviu acordat de preşedinta Maia Sandu, având suprapus comentariul "Iar Bolojan s-a executat şi în fiecare seară trimite peste 700 MW către Republica Moldova, îndemnându-i pe cetăţenii români să facă economie!".

"Constatând încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului 504/2002, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru materialele analizate. Potrivit prevederilor legale invocate, 'Toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor'", se precizează în comunicat, conform Agerpres.

Ambulanță atacată la Cluj. Apelul lui Radu Miruţă, către Sorin Grindeanu: ”Trebuie adoptată!”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, i-a cerut președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, să urgenteze dezbaterea și adoptarea proiectului de lege depus în martie 2025, pentru combaterea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului ilegal și manipulator. În mai multe momente, atât social-democrații, cât și liberalii, s-au opus acestui proiect.

Demersul lui Miruţă vine în contextul incidentului deosebit de grav petrecut într-o comună din judeţul Cluj, Recea - Cristur, unde o ambulanţă a fost atacată cu topoare în urma unui clip postat pe TikTok, în care se zvonea că "fură copii".

Apelul lui Miruță

"Legea împotriva dezinformării trebuie adoptată! Am depus-o în Parlament în 2025. A trecut tacit de Senat şi este blocată la Camera Deputaţilor. E prea mult. Astăzi, o ambulanţă aflată în misiune de salvare a fost atacată pentru că oamenii au crezut un video pe TikTok, în care li se spunea că este 'ambulanţa neagră' care fură copii. Aici nu mai vorbim doar despre o ştire falsă pe Internet. Vorbim despre o minciună care a ieşit din telefon şi a ajuns în stradă, transformându-se în violenţă împotriva unor oameni aflaţi într-o misiune de salvare.

Pe Internet nu putem lupta împotriva fiecărei minciuni prin sesizări individuale. Internetul este infinit mai vast decât orice registru în care se trece cu pixul câte o sesizare la ANCOM sau CNA. Soluţia împotriva algoritmilor care propagă astfel de dezinformări este tot cu algoritmi. Tehnic, soluţia există.

Trebuie doar transpusă în legislaţie, fără să atingem libertatea de exprimare. Domnule Grindeanu, nu pentru că este legea mea, ci pentru sănătatea acestei ţări: vă rog să puneţi pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor proiectul de lege şi să îl adoptăm", a transmis Miruţă într-un mesaj postat duminică pe o rețea socială.

Ambulanța atacată cu topoare în Cluj, pe motiv că "fură copii", după un clip viral pe Tik Tok. Trei persoane au fost arestate

O misiune medicală s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru un echipaj al Serviciului de Ambulanță din județul Cluj. Medicii au fost chemați să acorde îngrijiri unui pacient din Recea Cristur, însă intervenția s-a încheiat cu un atac violent asupra autosanitarei. Mai multe persoane au blocat drumul și au lovit ambulanța cu bâte și topoare, după ce ar fi crezut că echipajul face parte din așa-numita „ambulanță neagră” despre care circulă pe TikTok zvonuri potrivit cărora ar răpi copii, relatează publicația Dejeanul.

Șoferul autosanitarei a fost rănit la ochi după ce unul dintre agresori a aruncat cu o piatră în ambulanță și a spart geamul din dreptul conducătorului auto. Cioburile i-au provocat o plagă corneeană, iar bărbatul a ajuns de urgență la spital, unde a fost operat.

Incidentul a avut loc puțin după ora 21:00, în Recea Cristur. Echipajul Serviciului de Ambulanță a fost trimis în localitate, aflată la aproximativ 30 de kilometri de baza echipajului, pentru a acorda îngrijiri unui pacient care acuza o stare de rău.

La intrarea în localitate, membrii echipajului au oprit pentru a cere indicații. Medicii au întrebat un grup de localnici unde se află adresa la care trebuiau să ajungă. Situația a devenit însă tensionată. Oamenii au început să îi filmeze și să manifeste o atitudine ostilă.

Echipajul a ajuns la pacient, i-a acordat primele îngrijiri și l-a preluat pentru transportul la Spitalul din Dej. Problemele au apărut pe drumul către unitatea medicală.

Momentul atacului

La un moment dat, două mașini au oprit în fața autosanitarei și a blocat drumul. Din autoturism au coborât mai multe persoane care aveau asupra lor bâte și topoare. Agresorii au început să lovească ambulanța.

Șoferul a reușit să evite blocajul și să întoarcă autosanitara. În acel moment, unul dintre agresori a aruncat o piatră spre ambulanță. Proiectilul a spart geamul din dreptul șoferului, iar cioburile au ajuns în ochii acestuia.

Deși era rănit, ambulanțierul a continuat deplasarea către Cluj-Napoca. Membrii echipajului au apelat numărul de urgență 112 și au cerut ajutorul poliției, dar au decis să nu oprească autosanitara până la sosirea la spital, de teamă că ar putea exista și alte persoane care să îi aștepte pe traseu.

„Au trecut pe lângă noi două mașini, o dubă albă și o mașină mică neagră. Undeva la 30 de metri în fața noastră au oprit. S-au pus perpendicular pe axul drumului. Au blocat sensul drumului. Ambulanțierul s-a întrebat oare ce au de gând. S-au dat toți din mașină cu pari, cu topoare. Erau cel puțin 3-4 persoane. Doar prezența de spirit a ambulanțierului a făcut să nu existe victime, pentru că a reușit să întoarcă. Ei au ajuns lângă mașină și au început să lovească ambulanța. Am întors autospeciala, moment în care, pe partea ambulanțierului, cineva a aruncat cu o piatră. A spart geamul șoferului. Am apelat serviciul 112, am apelat colegii prin stație. Noi nu am mai oprit, am venit direct la UPU. Ne-a fost teamă că ne așteaptă alții. Din nefericire, mașina este vandalizată, nu cred că se mai poate folosi în curând. Colegul nostru ambulanțier a fost vătămat, este cu plagă corneeană. Să sperăm că nu își va pierde vederea. Am fost sunată apoi de colegii de la poliție și de la ei am aflat că pe TikTok circulă un clip cu o ambulanță de genul celei cu care lucrăm noi și despre care se spune că este ambulanța care răpește copiii”, a povestit medicul de pe ambulanță.

CITEȘTE ȘI: Cine sunt cei trei bărbați care ar fi atacat cu bâte și topoare o ambulanță în județul Cluj. Mascații au descins la ei acasă / Video

