Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței din Dâmbovița, o investiție de peste 66 milioane de lei-VIDEO

Continuă lucrările la Spitalul de Pediatrie Gura Ocniței, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița.

Sunt în plină desfășurare lucrările pentru modernizarea infrastructurii medicale și transformarea spațiilor în unele adaptate nevoilor copiilor și personalului medical.

Proiectul, cu o valoare totală de aproximativ 66.600.000 de lei, include reabilitarea și modernizarea Pavilioanelor A, B și C, pentru creșterea calității actului medical și pentru a oferi condiții mai bune de tratament și îngrijire micilor pacienți.

Investim în sănătate pentru ca fiecare dâmbovițean să aibă acces la servicii medicale de calitate, iar copiii noștri să fie tratați în condiții moderne și sigure.