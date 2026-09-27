Moșii de toamnă 2026. Ce trebuie să faci pe 7 noiembrie și ce obiceiuri se păstrează din bătrâni

Moșii de toamnă, cunoscuți în tradiția ortodoxă și drept Sâmbăta Morților, sunt pomeniți în 2026 pe 7 noiembrie.

Este una dintre zilele dedicate celor care nu mai sunt, iar credincioșii merg la biserică, dau de pomană și se roagă pentru sufletele celor adormiți.

În dimineața acestei zile, oamenii participă la Sfânta Liturghie și la slujba Parastasului și duc la biserică pomelnice cu numele celor pe care vor să-i pomenească.

Ce se dă de pomană de Moșii de toamnă

Coliva, colacii, vinul și lumânările se numără printre cele mai întâlnite daruri aduse la biserică pentru a fi sfințite. După slujbă, acestea sunt împărțite, alături de alte alimente, pentru sufletele celor trecuți la cele veșnice.

Pentru că pomenirea are loc toamna, în pachetele date de pomană se regăsesc adesea și roade ale acestui anotimp, precum mere, pere, struguri sau nuci.

Unele familii aleg să împartă și mâncare gătită. Sarmalele, orezul cu legume, friptura sau plăcintele sunt printre preparatele care pot ajunge în pachetele pregătite pentru această zi.

Pâinea sau colacul și vinul sunt, de asemenea, nelipsite de la pomenire și sunt folosite în timpul slujbei săvârșite de preot, fie la biserică, fie la mormânt.

Tradiții și obiceiuri de Sâmbăta Morților

Înainte de Moșii de toamnă, multe familii merg la cimitir pentru a curăța mormintele celor dragi și pentru a aprinde lumânări sau candele în memoria lor.

În anumite zone ale țării se păstrează și obiceiul ca în Sâmbăta Morților să fie evitate muncile grele în gospodărie. Potrivit tradiției populare, oamenii nu spală și nu mătură în această zi.

Dincolo de obiceiurile păstrate din generație în generație, Sâmbăta Morților este, înainte de toate, o zi dedicată rugăciunii și amintirii celor care nu mai sunt. Credincioșii sunt îndemnați să facă fapte de milostenie, să îi ajute pe cei nevoiași și să evite conflictele.