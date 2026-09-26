Pelerinaj istoric la Sfânta Parascheva: Tradiția se unește cu Inteligența Artificială la Iași! Noutăți pentru credincioși și programul complet

Pelerinaj Sfanta Parascheva / FOTO: Agerpres

Iașul devine capitala spirituală a României odată cu începerea marelui pelerinaj dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, programat în perioada 8 - 15 octombrie. Zeci de mii de pelerini sunt așteptați la baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane încă din zorii zilei de 8 octombrie, în timp ce pe ecrane și platforme online rândul va fi monitorizat în timp real. În paralel, orașul găzduiește în premieră un festival internațional de artă sacră care aduce în prim-plan dialogul dintre credință și inteligența artificială, alături de capodopere semnate de Giotto și Constantin Brâncuși.

Capitala Moldovei se pregătește să primească peste jumătate de milion de pelerini veniți din toate colțurile țării și din diaspora pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Anul acesta, tradiționalul pelerinaj de la Catedrala Mitropolitană din Iași se împletește cu o premieră absolută în spațiul ortodox românesc: un festival internațional de amploare care pune față în față creația divină, arta sacră și provocările inteligenței artificiale.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a stabilit orarul complet al ceremoniilor pentru perioada 8 - 15 octombrie, punctul culminant fiind marcat miercuri, 14 octombrie, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, când Sfânta Liturghie se va oficia în aer liber, în inima orașului, notează agenția de presă Agerpres.

Când sunt scoase moaștele în baldachin: Monitorizare în timp real pentru rândul de pelerini

Startul oficial al marelui pelerinaj se dă joi dimineață, pe 8 octombrie. Începând cu ora 06:00, clerul și credincioșii vor participa la procesiunea solemnă în jurul Catedralei, moment în care racla cu cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva, alături de cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, vor fi așezate în baldachinul împodobit cu flori din curtea mitropolitană.

Pentru a reduce timpul de așteptare și pentru a veni în sprijinul oamenilor veniți de la sute de kilometri distanță, organizatorii pun la dispoziție instrumente moderne de orientare:

Informații telefonice: Numerele de suport 0757.579.100 şi 0757.033.466 vor funcționa permanent pe durata manifestărilor;

Hartă digitală în timp real: Pe platformele oficiale mmb.ro și doxologia.ro, credincioșii vor putea vedea nonstop poziția exactă a capătului rândului de închinare.

„Creatio et Intelligentia”: Dialog între taina credinței și algoritmii digitali

Noutatea absolută a acestei toamne o reprezintă lansarea primei ediții a „SACRUM Iași Art Festival”, eveniment desfășurat între 4 și 30 octombrie, organizat în parteneriat de Biserică, Primăria Municipiului Iași și principalele universități și muzee din țară, conform unei postări de pe Facebook a Primăriei Municipiului Iași.

Aflat sub tema „Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială”, festivalul deschide o dezbatere despre locul omului într-o lume dominată de tehnologie.

Președintele festivalului, prof. univ. dr. Adrian Stoleriu, a explicat, conform doxologia.ro, scopul acestui dialog: „Tema ediției inaugurale este Creatio et Intelligentia – Între Providența Divină și Inteligența Artificială, o temă care propune o dezbatere amplă asupra relației dintre creația artistică, spiritualitatea creștină, tehnologie și responsabilitatea umană într-o epocă marcată de dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale”.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a vorbit despre deschiderea către pelerini și sensul acestei apropieri între rugăciune și cultură.

„În luna octombrie și de-a lungul întregului an au loc numeroase evenimente culturale în urbea noastră, multe dintre ele având o anumită legătură cu ceea ce putem numi sacralitatea orașului și a vieții. Înțeleg, din partea organizatorilor, că intenția este ca, în luna octombrie, evenimentele care au avut loc până acum și care au o anumită tangență cu sacrul, precum și cele care urmează să fie organizate, să fie reunite într-un cadru comun, spre bucuria ieșenilor și a pelerinilor.

Nădăjduim, așadar, ca inițiativele care s-au desfășurat până acum să continue, altele să li se alăture și toate să fie spre slava lui Dumnezeu, spre bucuria orașului nostru și, nădăjduiesc, spre folosul celor care ne trec pragul. Iar aceștia sunt numeroși, mai ales în luna octombrie, când vin aici din toate colțurile țării și din afara ei.

Desigur, mulți dintre ei nu vin în primul rând pentru un act cultural, ci pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva. Însă nădăjduim că organizatorii festivalului vor găsi modalitățile potrivite pentru ca informația să ajungă la cât mai mulți pelerini și ca, pe lângă principalul motiv al venirii lor – închinarea în Catedrală –, să le putem oferi și alte prilejuri de bucurie.

Iașul este bogat în asemenea resurse, iar dorința noastră este ca oamenii să se întoarcă la casele lor întăriți în nădejdea pe care au așezat-o pentru o clipă înaintea raclei Sfintei Parascheva, dar și îmbogățiți de experiențele culturale pe care orașul Iași le poate oferi atât locuitorilor săi, cât și celor care îi trec pragul”, spune părintele Teofan, conform sursei citate.

Comori ale patrimoniului mondial și nume sonore ale muzicii sacre

Pelerinii și vizitatorii vor avea acces la exponate unice în lume, aduse special la Iași:

O capodoperă a lui Giotto: Un poliptic din secolul al XIV-lea, operă a marelui maestru Giotto di Bondone, adus direct de la Pinacoteca Nazionale di Bologna;

Sculptură și obiecte Brâncuși: O expoziție dedicată geniului de la Hobița;

Relicve istorice: Steagul de luptă al Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și Epitaful pictat de Sfântul Arsenie de la Prislop.

Serile vor fi completate de concertele oferite de legendarul muzician Jordi Savall alături de ansamblul Hesperion XXI, de celebra voce a protopsaltului Nikodimos Kabarnos, precum și de momentele susținute de tenorul Ștefan Pop și soprana Claudia Pavone.

Sărbătorile Iașiului: Richard Clayderman și spectacol aerian de drone

În paralel cu manifestările religioase, orașul Iași sărbătorește 618 ani de la prima atestare documentară. Municipalitatea a pregătit concerte de anvergură, cel mai așteptat moment fiind recitalul pianistului Richard Clayderman din 16 octombrie, adus printr-un contract de aproape 65.000 de euro gestionat de Ateneul Național din Iași.

De asemenea, cerul capitalei Moldovei va fi luminat de o coregrafie formată din 300 de drone sincronizate pe muzică, un spectacol tehnologic conceput special pentru această dublă sărbătoare a comunității.

Programul complet al slujbelor religioase (8 - 15 octombrie 2026)

Joi, 8 octombrie 2026

06:00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva

06:30: Plecarea în procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria (conduse de PS Nichifor Botoșăneanul)

07:00: Așezarea sfintelor moaşte în baldachinul exterior spre închinare

07:00 – 07:30: Sfinţirea apei (Agheasma mică)

07:00 – 11:00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (Catedrala Mitropolitană)

16:00 – 18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

Vineri, 9 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Cuvioasei

16:00 – 18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Parascheva

17:00 – 18:00: Vernisajul expoziției „Sacrul la feminin” (Muzeul Mitropolitan)

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Slujba de dimineață, Sfânta Liturghie și Acatistul Cuvioasei

16:00 – 16:30: Paraclisul Sfintei Parascheva

19:00 – 23:00: Priveghere: Vecernia, Litia, Utrenia și slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria

Duminică, 11 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Miezonoptica, Acatistul Mântuitorului și Sfânta Liturghie arhierească

08:00 – 12:00: Sfințirea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” – Galata

16:00 – 17:00: Paraclisul Maicii Domnului și al Sfintei Parascheva

19:00 – 20:30: Pelerinajul „Calea Sfinţilor” – Procesiunea pe străzile orașului cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstria

21:00 – 00:00: Privegherea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe

Luni, 12 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Slujbele dimineții și Sfânta Liturghie

16:00 – 16:30: Paraclisul Cuvioasei

19:00 – 23:00: Privegherea Sfântului Apostol Andrei (pomenirea aducerii moaștelor sale la Iași din 1996)

Marți, 13 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Sfânta Liturghie dedicată Sfântului Apostol Andrei

16:00 – 16:30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva

21:00 – 03:00: Slujba de Priveghere nocturnă și Sfânta Liturghie de noapte

Miercuri, 14 octombrie 2026 (Ziua Hramului)

07:00 – 09:00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Parascheva și Ceasurile

09:00 – 12:30: Sfânta Liturghie Arhierească (pe podiumul exterior amenajat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt)

16:00 – 16:30: Paraclisul Cuvioasei

19:00 – 23:00: Privegherea Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv

Joi, 15 octombrie 2026

07:00 – 11:00: Sfânta Liturghie dedicată Sfântului Iosif cel Milostiv

16:00 – 18:00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva