Mesajul care avea să anunțe o tragedie pe E70 ce a ajuns până în UK. ”Sunt atât de speriată și disperată să aflu ce s-a întâmplat”

Un mesaj disperat publicat pe un grup din Caransebeș avea să anunțe, fără ca autoarea să știe, o tragedie cumplită. O tânără își căuta mama, care nu mai răspundea la telefon după ce aplicațiile de navigație indicau un accident pe E70. Femeia de 61 de ani se afla într-o dubiță înmatriculată în Marea Britanie, alături de o altă femeie, și transporta zece câini salvați. În urma impactului cu un TIR, ambele femei au murit, iar șapte dintre câini nu au mai putut fi salvați.

O fiică își caută disperată mama, simțind parcă tragedia

Pe un grup destinat celor din Caransebeș, un mesaj extrem de dureros a fost publicat, joi, în engleză. Un mesaj și o poză. ”Nevoie urgentă de ajutor. Știe cineva ce s-a întâmplat pe E70 lângă Petroșnița și Vălișoara? Mama mea conducea pe acest drum, aplicațiile de hartă arată un accident și nu răspunde la telefoane. Sunt atât de speriată și disperată să aflu ce s-a întâmplat, ca să-mi dau seama dacă e bine” este mesajul publicat de tânăra a cărei mame murise în accident pe E70.

Este una dintre cele două femei aflate în dubița înmatriculată în Marea Britanie. Salvau câini, dar, joi, șapte dintre sufletele salvare au murit împreună cu ele, strivite între două TIR-uri.

Starea de neliniște a fiicei prevestea ce se putea mai rău. Joi, pe DN6 (E70), în afara localității Vălișoara, două femei aflate într-o dubiță înmatriculată în Marea Britanie au murit. Transportau zece câini, dintre care șapte au murit.

Apelul la 112 s-a făcut la ora 11:10. La fața locului au intervenit polițiștii, pompierii, inclusiv cu descarcerarea, dar și medicii de pe ambulanțe. Două tiruri și două microbuze au fost implicate în accidentul rutier în care două femei și-au pierdut viața. Una dintre ele se afla la volan și a făcut o manevră care a dus la producerea tragediei.

”Din primele verificări efectuate, polițiștii au stabilit că în timp ce o femeie, în vârstă de 61 de ani, conducea o autoutilitară înmatriculată în Marea Britanie, pe DN6, din direcția Orșova către Caransebeș, la km 442+400 m ar fi pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune frontală cu un ansamblu de vehicule înmatriculat în județul Dolj”, transmite IPJ Caraș-Severin, joi seară, notează tribuna.

În urma accidentului au decedat conducătoarea autoutilitarei, în vârstă de 61 de ani, și pasagera acesteia, în vârstă de 41 de ani. Ambele sunt de naționalitate britanică.

”Voluntarii duc lupta cu răul în lume și nu ar trebui să se întâmple așa ceva”

În autoutilitara înmatriculată în Marea Britanie se aflau 10 câini, dintre care șapte au decedat în urma accidentului și au fost preluați de reprezentanții administrației publice locale. Ceilalți trei au supraviețuit, fiind preluați de reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin. Un alt cont notează că unul dintre câini ar fi fost preluat de Kola Kariola. Doi dintre câini erau căutați pe câmp la momentul transmiterii acestei informații.

Conform unor informații neoficiale, se pare că femeia care se afla la volanul dubiței o achiziționase recent. Plecase într-o misiune specială de salvare a câinilor. Nu este clar dacă din Turcia sau din Bulgaria. ”S-au făcut eforturi incredibile pentru salvarea acelor câini... și acum iată ce s-a întâmplat” scrie o internaută, care le cunoștea atât pe fiică, cât și pe mamă. ”Voluntarii duc lupta cu răul din lume și nu ar trebui să se întâmple așa ceva” mai adaugă ea.

E70 este marcat de tragedii. Depășirile sunt principalele manevre care duc, pe acest drum, la accidente mortale.