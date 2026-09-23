Ordinul de Malta, în prima linie a ajutorului umanitar. E.S. Gen. (r.) Josef Blotz: Există multă istorie, o lungă și mândră tradiție, dar mai important este prezentul

E.S. Gen. (r.) Josef Blotz, Marele Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, in studioul DCNews

Invitat în studioul DCNews, Excelența Sa, generalul Josef Blotz, Mare Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, a explicat ce presupune activitatea Ordinului și care sunt principalele activități întreprinse în țara noastră și în multiple alte zone din lume.

Ordinul Suveran de Malta este un ordin religios și, în același timp, un subiect de drept internațional, recunoscut oficial de România, care, deși nu are teritoriu, desfășoară activități diplomatice, sociale, umanitare și caritabile la nivel global. Ordinul este prezent în 130 de țări și are relații diplomatice cu 115 state.

În România, activitatea sa se desfășoară din 1991 și include proiecte în domeniile social, medical, umanitar și caritabil, prin implicarea membrilor și a voluntarilor. În cadrul Ordinului, Marele Ospitalier coordonează domenii precum sănătatea, afacerile sociale, ajutorul umanitar și cooperarea internațională.

Cum sprijină Ordinul de Malta România și refugiații ucraineni

„Ce proiecte desfășurați sau intenționați să desfășurați în România în această perioadă dificilă? La urma urmei, România se află pe flancul estic al NATO și avem războiul la graniță”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Ordinul de Malta, prin activitățile și serviciile sale și prin cei 1.200 de voluntari din țara dumneavoastră, este activ și dedicat unei game întregi de activități sociale. Are grijă de vârstnici, are grijă de tineri, are grijă de romi în anumite centre pentru romi din țara dumneavoastră.

Iar Ordinul de Malta de aici, din România, are grijă și de refugiații din Ucraina. Printre primii care au intervenit în situația din Ucraina, încă din 2014, de fapt, dar mai ales din 2022, s-au numărat voluntarii Ordinului de Malta de aici, din România.

Și vă mulțumim și vă felicităm pentru ceea ce ați făcut aici. Este foarte impresionant să vezi că există o rețea vastă, un parteneriat minunat în țara dumneavoastră cu Ordinul de Malta și diversele sale activități. Instituții ale statului, precum Ministerul de Interne”, a explicat E.S. Gen. (r.) Josef Blotz, Marele Ospitalier al Ordinului Suveran de Malta, în exclusivitate pentru DCNews.

Ajutorul Ordinului de Malta în Ucraina

„Aș dori să vă întreb despre activitatea dumneavoastră în Ucraina. Țara este distrusă de război și încă există datorită eroismului poporului ucrainean, dar și datorită ajutorului uriaș al lumii occidentale în fața domnului Putin. Ce faceți într-o zonă de război precum Ucraina?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Facem foarte multe. Ordinul de Malta este activ în 74 de locuri diferite din Ucraina. Sunt membri ai Ordinului și voluntari din Ucraina, dar și din țările vecine. Așadar, sunt voluntari ai Ordinului veniți din Polonia, din Germania, din România, din multe, multe alte țări.

Și am fost și eu acolo. Am vizitat locuri precum Kiev, Ivano-Frankivsk și Liov și mi-am făcut o impresie despre ceea ce facem. Și vă dau două exemple. Unul este că ajutăm orfanii de război, copiii, copiii săraci, pe care îi sprijinim în domeniul educației și al asistenței psihosociale. Ajutăm persoane cu membre amputate: soldați ucraineni care au pierdut un membru, un braț, un picior. Producem proteze pentru acești oameni, inclusiv cu ajutorul inteligenței artificiale. Deci suntem moderni, suntem activi. Și Ucraina este cu siguranță unul dintre domeniile de interes ale marelui ospitalier”, a adăugat E.S. Gen. (r.) Josef Blotz.

Activități în multe zone afectate din lume

„Și vă concentrați, pe lângă teritoriile palestiniene și Ucraina, și asupra altor părți ale lumii unde este nevoie”, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Da, de exemplu, ca să fim foarte actuali, de trei luni intervenim în urma cutremurului din Venezuela și Columbia. Nu am fost acolo, dar voi merge acolo. Ordinul este activ acolo de trei luni, de la început, coordonând și organizând activități și proiecte de salvare, strângând fonduri, și facem același lucru chiar acum în Columbia.

Și ajutăm și în Nepal. Nepalul suferă în urma dezastrului provocat de o alunecare de teren din Himalaya. Asta doar pentru a ilustra amploarea globală a activității”, a mai explicat Josef Blotz.

De unde vin resursele pentru proiectele Ordinului de Malta

„Organizația și statul dumneavoastră sunt foarte prestigioase în întreaga lume. Au și un oarecare aer de mister, multă istorie. Dar cum reușiți să finanțați aceste proiecte, foarte importante, care sunt și foarte scumpe, foarte costisitoare?”, l-a întrebat Bogdan Chirieac pe Josef Blotz.

„Da, există multă istorie, o lungă și mândră tradiție. Nu există niciun mister. Este foarte transparent, aș spune. Dar mai important decât istoria este viitorul. Mai important decât istoria este prezentul. Și, pentru a continua serviciul nostru foarte important pentru oamenii din întreaga lume, avem nevoie de resurse. Există două categorii principale de resurse.

Prima, desigur, este resursa umană. Avem nevoie de toți oamenii buni, devotați, dedicați, precum tinerii voluntari, care vor să facă lumea un loc mai bun. Ei se implică, iar acest lucru este foarte important, și ne duc spre viitor.

Iar a doua categorie de resurse, desigur, o reprezintă fondurile, banii. Pentru a face toate acestea, avem nevoie de fonduri. Și, de aceea, aș dori să exprim acest lucru într-o formulă scurtă pentru dumneavoastră, ascultătorii și telespectatorii dumneavoastră. Ar fi minunat dacă m-ați putea ajuta să ajut. Sunt un mare ospitalier mândru și fericit al Ordinului de Malta. Cu cât aș avea mai mulți voluntari, mai multe fonduri, mai mult sprijin, cu atât eu și Ordinul de Malta am putea răspunde nevoilor oamenilor săraci din întreaga lume”, a precizat acesta.