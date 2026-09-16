Lavinia Șandru deschide dosarul locuințelor ANL din Târgu Mureș: Familiile sunt ținute ani întregi în incertitudine!

Lavinia Șandru

Lavinia Șandru a cerut explicații publice privind situația locuințelor ANL din Târgu Mureș, după ce mai multe familii au reclamat că nu primesc răspunsuri clare despre posibilitatea de a cumpăra apartamentele în care locuiesc și pentru care plătesc chirie de ani de zile.

În acest sens, Lavinia Șandru a transmis solicitări oficiale Primăriei Târgu Mureș, societății Locativ S.A. și Agenției Naționale pentru Locuințe, cerând prezentarea situației complete a fondului locativ ANL din municipiu.

„Sunt familii care plătesc chirie de ani de zile, care și-au construit viața în aceste apartamente și care nu găsesc niciun răspuns clar atunci când vor să își cumpere locuința în care trăiesc. Oamenii au dreptul să știe dacă pot cumpăra, în ce condiții și la ce preț”, a declarat Lavinia Șandru.

Solicitările vizează inventarul locuințelor ANL, situația cererilor de cumpărare depuse din anul 2015 până în prezent, datele cadastrale și financiare ale imobilelor, precum și formula folosită pentru stabilirea prețului de vânzare.

Potrivit Legii nr. 152/1998, autoritățile trebuie să soluționeze cererile eligibile în cel mult 90 de zile. Cu toate acestea, unele familii din Târgu Mureș susțin că așteaptă clarificări de ani întregi.

La nivel național au fost vândute chiriașilor peste 11.750 de locuințe ANL, în 87 de localități. Lavinia Șandru solicită autorităților să explice de ce, la Târgu Mureș, procedurile continuă să fie neclare și cine răspunde pentru întârzierea soluționării cererilor.

„Nu vorbim despre simple dosare, ci despre familii care au nevoie de siguranță și de un răspuns legal. Tăcerea instituțiilor nu poate ține loc de explicații”, a subliniat Lavinia Șandru.