Protestul fermierilor, deturnat politic? Agitatorii au scandat "Călin Georgescu, președinte" - VIDEO

Foto: DC NEWS

O parte dintre provocatorii veniți la protestul fermierilor din Capitală au scandat "Călin Georgescu, președinte". Aceștia nu ar avea nicio legătură cu manifestanții care au venit să protesteze pașnic.

Protestul fermierilor din Capitală este folosit ca platformă pentru mesaje politice și acțiuni violente de către mai multe persoane infiltrate în rândul manifestanților.

Potrivit imaginilor primite de la trimisul special DC NEWS Vlad Roibu, prezent la protest, un grup de agitatori a scandat minute în șir "Călin Georgescu, președinte". Agitatorii sunt numiți în spațiul public drept suveraniști sau extremiști și nu ar face parte din rândul fermierilor. Organizatorul instigatorilor ar fost reținut de polițiști, potrivit relatărilor din presă. Totuși, în continuare, printre fermieri pot fi văzuți indivizi cu fețe acoperite care incită la violențe.

Precizăm că provocatorii au aruncat cu sticle și pietre spre jandarmi, iar apoi au blocat tramvaieie și mașinile în Piața Victoriei, provocând distrugeri importante.

Trei persoane rănite au fost aduse la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti, după ce au suferit politraumatisme. O persoană care prezintă politraumatisme este investigată, iar o alta care a suferit contuzii la nivelul membrului superior drept a părăsit spitalul cu imobilizare în atelă gipsată, potrivit unei informări a unităţii medicale.

După ce inițial violențele au fost oprite, acestea au repornit, fiind înregistrate noi incidente. Jandarmii încearcă să îi extragă pe provocatori din rândul protestatarilor pașnici. Mai mult, jandarmii au adus boxe în încercarea de a liniști spiritele. În timp ce fermierii au încercat să se distanțeze de provocatori, aceștia au continuat să arunce cu bucăți de borduri în forțele de ordine. Două autospciale ale Jandarmeriei au fost vandalizate.

Cine sunt acești instigatori

Identitatea instigatorilor urmează să fie stabilită de către oamenii legii. Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bucureşti, Alexandru Iacob, a precizat că deocamdată nu se poate spune cine sunt aceștia.

26 de agitatori violenţi au fost ridicaţi de jandarmi şi dus la şecţii de poliţie. 24 de oameni au fost răniți

Jandarmeria Capitalei a transmis, într-un comunicat, că un număr de 26 de persoane care au avut un comportament violent la protestul de marţi din Piaţa Victoriei au fost ridicate de jandarmi şi duse la mai multe secţii de poliţie din Capitală. Totodată, până la acest moment, 24 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, printre acestea aflându-se şi opt jandarmi care au fost răniţi în timp ce îşi exercitau atribuţiile de serviciu pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice.

Dintre cele 24 de persoane rănite, patru au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare, dintre care şi un jandarm, a mai transmis Jandarmeria.

"Jandarmeria respectă dreptul oamenilor de a protesta paşnic, de a-şi exprima liber opiniile şi nemulţumirile. Protestul paşnic este un drept. Violenţa nu este protest. Intervenţia forţelor de ordine a fost şi este îndreptată exclusiv către persoanele ale căror acţiuni depăşesc limitele exercitării paşnice a acestui drept - persoane care au recurs la violenţă, au forţat dispozitivele de ordine, au aruncat cu obiecte sau au provocat distrugeri. Nu intervenim pentru ceea ce oamenii gândesc sau spun. Intervenim atunci când faptele pun în pericol integritatea persoanelor, bunurile sau ordinea publică. Pe parcursul manifestaţiei, forţele de ordine au ales dialogul şi dezescaladarea ori de câte ori situaţia a permis. Atunci când însă violenţa a devenit o ameninţare pentru cei din jur, intervenţia a fost necesară pentru restabilirea ordinii publice, cu respectarea cadrului legal şi a principiului proporţionalităţii. Majoritatea paşnică trebuie protejată de minoritatea violentă. Aceasta este misiunea noastră", se menţionează într-un comunicat emis de Jandarmeria Capitalei, transmite Agerpres.