Roi de drone, detectat de radarele MApN lângă Vâlcove, în apropierea graniţei cu România

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A fost din nou alertă în județul Tulcea. Radarele MApN au detectat un roi de drone lângă Vâlcove, în apropierea graniţei cu România.

Populația din județul Tulcea a primit din nou mesaj RO-ALERT, după ce în noaptea de joi spre vineri, radarele Ministerului Apărării Naționale (MApN) au detectat un roi de drone lângă Vâlcove, în apropierea graniţei cu România.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de la sol pentru pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană a încetat după două ore și nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

"Vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04:15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 04.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană în nordul județului Tulcea a încetat la ora 06:30. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național", transmite MApN într-un comunicat de presă.

Joi, 10 septembrie, un alt roi de drone a fost detectat în apropierea Insulei Șerpilor

Alerta din noaptea de joi spre vineri după ce și ieri, 10 septembrie, în cursul zilei, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost detectat un grup de ținte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în apropiere de Insula Șerpilor.

Autoritățile au emis mesaj RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar două aeronave F-18 și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT au fost ridicate pentru monitorizarea situației. Nici în acest caz nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, iar alerta aeriană din nordul județului Tulcea a încetat după aproximativ o oră.

Tot joi, 10 septembrie, turiștii au semnalat existența unor fragmente de dronă pe plaja Corbu din Constanța, iar autoritățile au securizat zona. O echipă EOD a Forțelor Navale Române a verificat resturile și a confirmat că acestea nu aveau încărcătură explozivă.