Hidroelectrica anunță cu cât și pentru cine se va scumpi curentul începând cu luna octombrie

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Cel mai mare producător de energie din țară scumpește tarifele pentru populație. De la 1 octombrie 2026, Hidroelectrica crește prețul energiei active de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh. Măsura nu este însă retroactivă: îi vizează exclusiv pe cei care încheie contracte noi începând de luna viitoare sau pe clienții actuali cărora le expiră perioada contractuală în derulare.

Producătorul susține că majorarea este una moderată, dacă se raportează la valul de scumpiri din economie:

„Ajustarea reprezintă o creştere de aproximativ 13% a preţului energiei active şi se situează sub nivelul cumulat al inflaţiei din perioada în care preţul Hidroelectrica a fost menţinut neschimbat. În funcţie de zona de distribuţie, impactul asupra preţului final este de aproximativ 7%”, se menţionează în comunicat.

Decizia vine după criza prelungită a resurselor de apă, dublată de cheltuielile tot mai mari cu carburanții și taxele interne pe resursă. Debitele Dunării au scăzut drastic pe timpul verii și a lovit fix în randamentul hidrocentralei de la Porțile de Fier, care generează aproape jumătate din curentul livrat de companie:

„Hidraulicitatea anului 2026 a fost una deficitară începând cu luna aprilie, situaţia devenind mai accentuată din luna iunie, când, pe aproape toate amenajările importante, debitele s-au situat sub jumătate din mediile multianuale. Edificatoare sunt evoluţiile debitelor afluente medii lunare pe Dunăre, având în vedere că Porţile de Fier are o pondere de aproximativ 40% din total energie produsă de Hidroelectrica. Astfel, debitele aferente lunilor iulie şi august au ajuns la valori de 39,7%, respectiv 36,1% din mediile multianuale, acestea situându-se în continuare, la data prezentei, la minime istorice, sub nivelul de 1.400 mc/s”, explică reprezentanţii companiei, conform Agerpres.

Pe lângă secetă, costul apei uzinate a urcat din vară cu peste 7% (de la 37 la 39,71 lei/MWh), în timp ce tranzacțiile pentru energia în bandă pe bursele de profil au atins 900 de lei/MWh pentru iarna următoare. În ciuda acestor scumpiri în lanț, reprezentanții companiei spun că au încercat să țină la minimum diferența pe care o vor resimți oamenii la factură:

„În pofida acestor presiuni, Hidroelectrica a ales să limiteze ajustarea preţului şi să păstreze în continuare o ofertă competitivă pentru consumatorii casnici”, punctează sursa citată.

Șeful Hidroelectrica: „Am absorbit o parte importantă din costuri”

Compania deține în prezent circa 20% din piața consumatorilor casnici din România, statut obținut în ultimii ani tocmai prin faptul că a practicat cele mai mici tarife din piață. Directorul general al companiei, Iulius-Dan Plaveti, susține că nivelul anterior devenise nesustenabil:

„Am urmărit ca această ajustare să fie una echilibrată şi responsabilă. În ultimii ani, Hidroelectrica a absorbit o parte importantă din creşterea costurilor, menţinând un preţ foarte competitiv pentru clienţii săi. Astăzi ne confruntăm cu o combinaţie de factori obiectivi: inflaţie, creşterea costurilor operaţionale şi ale carburanţilor, condiţii hidrologice nefavorabile şi preţuri ridicate ale energiei pe piaţa angro. Cu toate acestea, am ales să păstrăm o ofertă cât mai avantajoasă pentru consumatori. Pentru noi, competitivitatea nu înseamnă doar un preţ atractiv la un moment dat, ci capacitatea de a oferi clienţilor energie la un preţ corect şi sustenabil pe termen lung”, a declarat Iulius-Dan Plaveti, CEO Hidroelectrica.

Trei măsuri urgente pentru România în criza energetică

Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, spune că România traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic, după discuțiile purtate cu antreprenori și angajați din fabrici din țară. El susține că este nevoie de măsuri urgente pentru reducerea presiunii asupra companiilor și protejarea locurilor de muncă.

„Am fost în fabrici, am vorbit cu oameni care produc în România și cu antreprenori care țin în spate mii de locuri de muncă. Am ascultat problemele lor, am văzut presiunea uriașă pe care o resimt și mesajul este foarte clar: trecem prin una dintre cele mai grele perioade pentru economia românească din ultimii 30 de ani.

Costurile au crescut, predictibilitatea a scăzut, iar pentru foarte multe companii fiecare lună a devenit o luptă pentru menținerea producției și a locurilor de muncă.

România nu mai are nevoie de improvizații, de măsuri luate de pe o zi pe alta sau de explicații după ce problemele au apărut deja. Are nevoie de un plan real, coerent și aplicabil, construit în jurul a trei măsuri clare”, a spus, Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru propune, în primul rând, „declararea unei situații de criză în domeniul carburanților”, pentru ca statul să poată interveni asupra evoluției prețurilor, „iar prețul final la pompă să nu mai fie lăsat să crească fără control”.

A doua propunere a lui Ivan constă în securizarea gazelor naturale ale României: „Intrăm într-o iarnă complicată, cu prețuri ridicate și cu prea multă incertitudine atât pentru populație, cât și pentru economie. România are resurse și trebuie să le folosească inteligent, în primul rând pentru siguranța energetică și pentru susținerea economiei naționale”, a spus el.

O a treia măsură propusă de fostul ministru al Energiei este legată de energia electrică „la un preț competitiv pentru companiile românești”: „Nu poți cere industriei să producă, să investească, să păstreze locurile de muncă și să concureze pe piața europeană, în timp ce o lași să suporte unele dintre cele mai mari costuri cu energia. Nu mai este timp pentru soluții mimate sau pentru amânări”, a spus Bogdan Ivan.

El a adăugat că acțiunile trebuie să se desfășoare „acum, înainte ca firmele românești să fie puse în genunchi și înainte ca oamenii să plătească și mai mult pentru lipsa de decizie”.