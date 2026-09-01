Alertă în Vaslui: O dronă ar fi fost găsită pe un teren agricol din localitatea Viișoara

Foto cu caracter ilustrativ; Sursa: Agerpres

Este alertă în localitatea Viișoara din județul Vaslui, după ce o dronă ar fi fost descoperită pe un teren agricol.

La fața locului a fost mobilizat un dispozitiv de intervenție, iar zona a fost izolată pentru ca obiectul să poată fi verificat în condiții de siguranță.

Un echipaj pirotehnic din cadrul Serviciului Român de Informații s-a deplasat în localitatea Viișoara pentru identificarea, verificarea și securizarea dronei.

Momentan nu se știe de unde ar proveni aparatul și nici în ce împrejurări ar fi ajuns pe terenul agricol. Autoritățile tratează situația cu precauție până la stabilirea cu exactitate a naturii obiectului, potrivit România TV.

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