Robert Cazanciuc: Pașaportului european al copilului bolnav cronic, câștigătorul concursului de proiecte organizat la Universitatea de Vară a PES Activists România

Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Pașaportul european al copilului bolnav cronic a castigat premiul 1 la concursul de proiecte organizat la Universitatea de Vară a PES Activists România, a anunțat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"Tinerii activiști români ai socialiștilor europeni au demonstrat că stânga europeană are resurse inepuizabile de idei concrete pentru oameni și pentru bunăstarea României.

Fără a fi fost o misiune deloc ușoară, am premiat cu deosebită bucurie, ca membu în juriul de selecție, mai multe proiecte cu valoare europeană, printre care și această soluție propusă de colega noastră Florence Bucur, din Sectorul 3 al Capitalei.

Această inițiativă este o dovadă pură de empatie și de responsabilitate socială, care propune un document medical digital european, recunoscut în toate statele membre, care poate conține istoricul, tratamentul și cerințele specifice pentru copiii cu boli cronice. Într-o Europă a liberei circulații, nicio familie nu ar trebui să trăiască cu teama că, odată ce trece o graniță, copilul pierde accesul rapid la servicii medicale adecvate. Acest proiect dă substanță ideii de „Europa Socială” – o Europă care își protejează cei mai vulnerabili cetățeni și care elimină barierele birocratice când vine vorba de sănătate și de viață.

Robert Cazanciuc: Un loc fruntaș pentru un proiect drag carierei mele

Pe locul 3, s-a clasat un proiect drag carierei mele și crezului meu profesional: „Before 18 – Educație juridică practică pentru fiecare tânăr european” – o muncă de echipă semnată de Andrei Socaci, Daniel Voica și Tiberia Cercea (Hunedoara), care vine cu o abordare extrem de pragmatică: oferirea de cunoștințe juridice de bază fiecărui tânăr, înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Vorbim despre teme fierbinți ale prezentului – de la siguranța online, deepfake și combaterea bullyingului sau a drogurilor, până la înțelegerea primului contract de muncă și a drepturilor de consumator. Este cel mai eficient mod de a pregăti tinerii pentru viața de adult, oferindu-le nu doar drepturi pe hârtie, ci scuturi reale împotriva abuzurilor și a vulnerabilităților.

Felicitări lui Victor Negrescu și intregii echipe PES pentru că resusesc să acționeze ca o adevărată echipă", a punctat senatorul Robert Cazanciuc.