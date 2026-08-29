Alertă pe litoral: Un turist ar fi scos din apă un fragment de dronă și l-ar fi aruncat sub foișorul salvamarilor

Foto: captură video Digi 24

Este alertă pe litoral, după ce un turist ar fi scos din apă un fragment de dronă și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor.

Este alertă pe litoral, după ce un turist ar fi scos din apă un fragment de dronă și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor, pe plaja de la Eforie Nord, transmite Digi 24. La fața locului au intervenit mai mulți polițiști și jandarmi, care au preluat obiectul.

Potrivit sursei citate, obiectul găsit, de circa 60 de centimetri, nu avea explozibil. Ministerul Apărării Naționale nu a venit, deocamdată, cu precizări despre acest incident.

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În imaginile video filmate pe plaja de la Eforie Nord au putut fi văzuți mai mulți polițiști, aflați chiar lângă foișorul salvamarilor. Ceilalți turiști aflați acolo nu păreau a fi speriați. La Eforie Nord, gradul de ocupare a litoralului ar fi în prezent de aproximativ 95%.

Fragmentul de dronă găsit va fi cercetat de specialiști.

Acum trei zile, două turiste au scos o drona cu explozibil din mare înainte de apariția geniștilor. „Au luat-o de aripi și au cărat-o 5 metri”

Reamintim că acum trei zile, în stațiunea Olimp, două turiste au scos o dronă cu explozibil din mare înainte de apariția geniștilor. Ulterior, turiștii au fost evacuați de pe plajă, iar drona a fost detonată controlat de autorități.

„Era în buza mării așa, ajungea un pic apa la ea și o mișca, dar atât. Am sunat la 112, mi s-a cerut să trimit și niște poze, am trimis pozele și ne-am dus pe dig. Ceea ce este îngrijorător este faptul că oamenii nu conștientizează pericolul au venit două doamne care pur și simplu au luat drona de aripi și au cărat-o cam 5 metri pe interiorul plajei. Mi se pare un risc extraordinar”, a spus atunci un martor pentru Știrile Pro TV.

Geniștii au analizat aparatul de zbor, au îndepărtat încărcătura explozivă și au săpat o groapă pe plajă. Au astupat materialul exploziv cu nisip, apoi au detonat obiectul periculos.

MApN, apel la cetățeni: În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce par a proveni dintr-o dronă, vă rugăm să nu le atingeți

MApN a făcut un apel la cetățeni ca, în cazul în care descoperă un aparat de zbor sau resturi de dronă, să nu le atingă sau să le mute din locul inițial.

„În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce par a proveni dintr-o dronă ori dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, pe plajă, pe mare, pe câmp sau în orice alt loc, vă rugăm să nu le atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține explozibil. Îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112”, a spus Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN.