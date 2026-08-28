De la +300 milioane la -3,9 miliarde de euro în 10 ani. Daniel Constantin explică de ce România exportă ieftin și importă scump

Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE), în studioul DCNews. Sursa foto: Crișan Andreescu

Daniel Constantin, președintele ARICE și fost ministru al Agriculturii și Mediului, a explicat, în exclusivitate pentru DCNews, de ce importă România mai mult decât exportă și cum s-a ajuns ca deficitul balanței comerciale să atingă 3,9 miliarde de euro în 2025.

Daniel Constantin, președintele Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și fost ministru al Agriculturii și Mediului, a vorbit despre deficitul balanței comerciale al țării noastre, care a ajuns la 3,9 miliarde de euro în 2025. Concret, România importă, în acest moment, mai mult decât exportă.

Dar lucrurile nu au arătat așa întotdeauna.

PIB-ul României a crescut, dar deficitul comercial s-a adâncit

Dacă în 2015 România avea un excedent de aproximativ 300 de milioane de euro, în 2025 a ajuns la un deficit de balanță comercială de 3,9 miliarde de euro, a precizat Constantin.

În aceeași perioadă, PIB-ul României „a crescut foarte mult într-un ritm accelerat”, iar „reducerea TVA de la 24% la 9% a ajutat foarte mult”, în special industria agroalimentară și serviciile, a mai spus Daniel Constantin, în dialog cu analistul Bogdan Chirieac, la interviurile DCNews.

România exportă materie primă ieftină și importă produse procesate... scumpe

Daniel Constantin a explicat de ce a ajuns România să importe mai mult decât exportă și care sunt principalele cauze ale adâncirii deficitului comercial.

„Din păcate, deficitul de balanță comercială s-a adâncit. Sunt mai mulți factori pe care ar trebui să-i analizăm, să vedem de ce s-a ajuns aici. Unul dintre ei sunt că noi am rămas în mod tradițional producător de materie primă - vorbesc aici despre agricultură, dar putem să mergem și la alte categorii de produse. Producem grâu, porumb, floarea soarelui, rapiță, le exportăm, iar prețurile la aceste produse au rămas constante sau au scăzut în ultimii 10 ani.

În schimb, în mod normal, oamenii vor altceva. Trebuie să recunoaștem că nivelul de trai din țara noastră a crescut în această perioadă; și atunci, s-au orientat către alte produse, au dorit alte categorii de produse pe care noi nu le-am putut oferi din producția internă. Și a trebuit să importăm. Acele produse s-au dovedit a fi din ce în ce mai scumpe. N-aș spune că importăm volume mai mari, ci produse cu o valoare monetară mai mare decât am importat. Noi exportăm, în special, produse de bază și importăm produse procesate”, a explicat Daniel Constantin, în exclusivitate pentru DCNews.