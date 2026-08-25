Merdenea sau croasant: Ce alege Bogdan Chirieac? / video

Anca Murgoci l-a provocat pe Bogdan Chirieac să aleagă între merdenea și croasant.

Anca Murgoci, redactor-șef DC News, l-a provocat pe analistul politic Bogdan Chirieac să aleagă între merdenea și croasant. Acesta intenționa să mănânce un măr, iar Anca Murgoci l-a convins că, în contextul social actual, ar fi mai bine să opteze pentru o merdenea sau un croasant.

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„Ce faceți, domnule Chirieac? Mâncați mere? Stați, nu mâncați mere! Merele sunt din Polonia!”, a spus Anca Murgoci, redactor-șef DC News.

„Dar ce ai cu mine, Ancuța?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Dumneavoastră nu sunteți la curent? O merdenea, un croasant... Ce alegeți?”, a spus Anca Murgoci.

„Aaa, în loc de măr?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Da! Nu cred că dumneavoastră mâncați așa ceva, că sunteți cu dieta, cu din astea. Doar vi le arăt”, a spus Anca Murgoci.

„Păi, fiind USR-ist, eu aș mânca un croasant. Acum, fiind populară, ar trebui să mănânc merdenea. Nu pot să iau jumătate de croasant și jumătate de merdenea, Ancuța?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

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„Un experiment splendid vizavi de manipularea pe rețelele sociale”

Bogdan Chirieac a spus că episodul legat de merdenele a fost „un experiment splendid” care a scos în evidență influența rețelelor sociale asupra societății, economiei și politicii.

„Ba da, dar lăsând gluma la o parte, v-aș întreba de ce credeți că a ieșit lumea în stradă? Că nu iese pentru pensii, pentru salarii, dar pentru merdeneaua asta a ieșit lumea în stradă... Care s-a și uscat”, a spus Anca Murgoci.

„Când o cumperi caldă e bună”, a spus Bogdan Chirieac.

„Nu pot să stau la coadă la Amzei să vă iau merdenele. Am luat și eu de unde am putut”, a spus Anca Murgoci.

„Eu cred că a fost un experiment splendid vizavi de manipularea pe rețelele sociale. Rețelele sociale câștigă nu doar alegerile prezidențiale, rețelele sociale creează curent economic, politic, social. Splendid experimentul, trebuie să recunoașteți”, a spus Bogdan Chirieac.

„Splendid! Am auzit că dumneavoastră sunteți cu bananele și blugii, așa că lăsați merele din Polonia și luați niște banane”, a spus Anca Murgoci.

„Da, hai că sunt Nicușor-ist. Până la urmă am ieșit bine. Uite, două banane, plus croasant sau merdenea la alegere, în loc de un măr. Păcat de mărul românesc”, a spus Bogdan Chirieac.

„Ăsta e din Polonia, așa scria. Haideți să îi întrebăm pe cititorii DC News ce aleg de pe masa asta?”, a spus Anca Murgoci.

„Da! Dumneavoastră ce ați mânca?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

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