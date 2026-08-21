O firmă din Alba Iulia, victimă a înșelăciunii „Man in the middle”: Peste 76.000 de euro, virați în contul escrocilor

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O firmă din Alba Iulia a fost înșelată prin metoda „Man in the middle”, iar reprezentanții acesteia au virat peste 76.000 de euro într-un cont indicat de persoane necunoscute.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, o societate din Alba Iulia a pierdut peste 76.000 de euro după ce persoane necunoscute s-au interpus, prin folosirea unor adrese de e-mail similare, în corespondența electronică purtată între societate și o altă firmă din străinătate.

Escrocii au folosit adrese de e-mail asemănătoare celor reale și au modificat datele contului bancar destinat transferului. În acest fel, reprezentanții firmei au transferat banii în contul indicat de aceștia.

"La data de 20 august 2026, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba au fost sesizaţi de către un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din municipiul Alba Iulia, în calitate de reprezentant al unei societăţi comerciale, cu privire la faptul că a fost victima unei infracţiuni de înşelăciune.

Din cercetări a reieşit că, la data de 17 august 2026, persoane necunoscute s-ar fi interpus, prin folosirea unor adrese de e-mail similare, în corespondenţa electronică purtată între societatea reprezentată de bărbatul de 59 de ani şi o societate din străinătate, moment în care ar fi transmis, pe adresele de e-mail ale societăţilor, modificări ale datelor contului bancar", a transmis IPJ Alba.

În acest context, joi, de pe adresa de e-mail similară cu a societăţii din străinătate, persoanele necunoscute ar fi transmis societăţii din Alba Iulia o factură în valoare de 76.250 de euro, pe care reprezentanţii acesteia au achitat-o, transmiţând banii în contul indicat.

Cercetările sunt continuate într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de înşelăciune.

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IPJ Alba: Cum vă puteți proteja de fraudele online

Reprezentanții IPJ Alba recomandă verificarea atentă a adreselor de e-mail, confirmarea informațiilor și prudență în mediul online. Potrivit acestora, oamenii trebuie să se informeze din surse oficiale și să raporteze tentativele de fraudă.

„Verificați cu atenție adresele electronice ale societăților cu care colaborați;

Solicitați întotdeauna informații scrise, cum ar fi detaliile companiei sau orice alt document relevant;

Fiți mereu vigilenți în mediul digital și luați-vă timp pentru a vă asigura că păstrați controlul datelor dumneavoastră;

Informați-vă continuu din surse oficiale - fiți la curent cu cele mai recente tehnici de înșelăciune și educați-vă familia și prietenii pentru a evita astfel de capcane;

Raportați înșelăciunile - dacă sunteți victima unei înșelăciuni sau suspectați că cineva încearcă să vă înșele, raportați situația autorităților financiare și poliției”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

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