Grădină zoologică ilegală, închisă în Dâmbovița. Lei, tigri și urși, găsiți în condiții grave / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @klausruff

Garda Națională de Mediu a închis definitiv o grădină zoologică ilegală din județul Dâmbovița, unde mai multe animale sălbatice erau ținute în condiții improprii. Printre exemplarele găsite de autorități se aflau lei, tigri și urși.

Animalele nu aveau spațiul necesar, iar unele nu aveau apă și hrană. În urma controalelor, Garda de Mediu a aplicat amenzi în valoare totală de 220.000 de lei și a transmis o sesizare penală.

„GNM închide o grădină zoologică ilegală în Dâmboviţa: sesizare penală şi 220.000 lei. Animale sălbatice, ţinute în condiţii mizere, fără spaţiu adecvat şi chiar fără apă şi fără hrană, au fost puse în siguranţă”, a anunțat instituția pe pagina sa de Facebook.

Controalele succesive au vizat un așa zis „centru de reabilitare” pentru animale sălbatice, administrat de Fundația International Wildlife Foundation. Garda Națională de Mediu a transmis o sesizare penală împotriva fundației după ce a constatat, împreună cu Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, mai multe nereguli.

Centrul nu avea autorizație de mediu, spațiile erau insalubre și nu ofereau condițiile necesare pentru animalele sălbatice. Autoritățile au stabilit și că locația reprezenta un pericol pentru vizitatori. În timpul verificărilor, comisarii au găsit inclusiv animale moarte și ascunse.

După ce autoritățile au intrat în incintă, specialiștii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au evaluat animalele. Ulterior, exemplarele au fost microcipate.

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Patru lei și doi urși au fost tranchilizați

Pentru intervenția asupra animalelor, autoritățile au colaborat cu mai multe organizații. Cei patru lei și cei doi urși au fost tranchilizați cu sprijinul Fundației Visul Luanei. Operațiunea s-a desfășurat în siguranță și fără incidente. Asociația Milioane de Prieteni s-a ocupat de transportul și adăpostirea urșilor în sanctuarul de la Zărnești.

Comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a explicat de ce autoritățile au intervenit.

„Astăzi am închis definitiv un centru improvizat care a ţinut exemplare de animale sălbatice în condiţii mizere, total neconforme. Am îndepărtat un pericol pentru animalele care au fost ţinute în spaţii care nu îndeplineau condiţiile minime, de multe ori fără apă şi hrană chiar, dar şi un pericol pentru oamenii care se întâmpla să viziteze acest amplasament total ilegal. Fără implicarea procurorului de caz din cadrul Curţii de Apel Ploieşti şi fără sprijinul partenerilor noştri, inclusiv din partea societăţii civile, nu am fi reuşit să punem animalele în siguranţă şi să închidem acest spaţiu. Le mulţumesc tuturor”, a declarat comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, în postarea menționată.

Un leu, doi pui de tigru și un babuin, printre animalele găsite

În urma inspecțiilor efectuate în iulie și septembrie 2025, comisarii de mediu au identificat încălcări grave ale legislației. Unitatea funcționa fără autorizație de mediu, iar activitatea specifică unei grădini zoologice se desfășura ilegal. Condițiile din incintă erau, de asemenea, necorespunzătoare.

Autoritățile au găsit un leu mascul ținut fără condițiile minime prevăzute de lege. Doi pui de tigru erau lăsați în libertate. O femelă de babuin era ținută la vedere, imobilizată cu o lesă. Animalul nu avea suficient spațiu, apă sau hrană.

Comisarii de mediu au stabilit o serie de măsuri care trebuiau îndeplinite până la 13 august 2025. Fundația International Wildlife Foundation nu a transmis însă documentele solicitate. Printre acestea se aflau actele de proveniență ale animalelor, contractul de comodat pentru teren, Planul de urgență și documentele care confirmau realizarea măsurilor impuse. La controlul din septembrie, autoritățile au constatat și încălcarea interdicției privind înstrăinarea animalelor.

Comisarii au găsit cadavrul unui pui de tigru ascuns într-o ladă frigorifică. Cel de-al doilea pui fusese mutat ilegal la o clinică, fără ca autoritățile să fie informate.

Animale fără documente de proveniență și certificate CITES

Potrivit documentului citat de Garda Națională de Mediu, fundația nu a putut prezenta acte justificative pentru mai multe animale.

„Lista speciilor inventariate fără acte de provenienţă şi/sau Certificat CITES: fundaţia deţinea ilegal următoarele exemplare de animale, pentru care nu a putut prezenta documente justificative: 4 lei (Panthera leo) - 2 masculi şi 2 femele; 1 tigru (Panthera tigris tigris) - pui, mascul; 2 urşi (Ursus arctos) - 1 mascul şi 1 femelă. Sancţiuni aplicate 220.000 lei”, se precizează în documentul citat.

Pe lângă amenda de 220.000 de lei, Garda Națională de Mediu a impus mai multe măsuri. Instituția a interzis deschiderea centrului sau prezentarea publică a animalelor fără autorizație de mediu. De asemenea, a interzis definitiv înstrăinarea și reproducerea animalelor din colecție.

Garda de Mediu a transmis și o sesizare penală, existând suspiciuni privind deținerea, transportul sau vânzarea unor animale provenite ilegal din natură.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a anunțat că desfășoară cercetări în cazul animalelor din specii protejate găsite la menajeria din localitatea Picior de Munte. Ancheta vizează posibile fapte de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei.

Animalele au fost scoase din spațiul ilegal și puse în siguranță, iar autoritățile continuă verificările pentru a stabili cum au ajuns acestea în posesia fundației și cine răspunde pentru condițiile în care au fost ținute.