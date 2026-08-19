O piață care s-a prăbușit cu 73%. Ce se întâmplă cu jocurile de noroc din România: E o dimensiune pe care mulți nu o văd, dar trebuie să o recunoaștem

Eliminarea sălilor de jocuri de noroc va fi făcută etapizat. Sursa Foto: Freepik

Piața jocurilor de noroc s-a redus drastic în România. Șeful ONJN spune ce a stat în spatele scăderii de 73%.

Piața jocurilor de noroc din România s-a redus cu 73%, în urma măsurilor legislative adoptate în ultimii ani, afirmă Vlad Cristian Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în interviul acordat jurnalistului Val Vâlcu, la DCNews și DCNewsTV. Președintele ONJN explică impactul restricțiilor pentru localitățile mici, al majorării taxelor și al OUG 7 și vorbește despre echilibrul dintre beneficiile economice ale industriei și costurile sociale.

Vlad Cristian Soare a vorbit despre scăderea pieței cu 73%, una marcată de foarte multă dramă: ”Prin petițiile pe care le-am primit, mai ales atunci când oamenii vor să se autoexcludă, există niște drame foarte mari la jocurile de noroc. Nu au cum să nu te marcheze. Totuși, realitatea este că dimensiunea pieței a scăzut cu 73%, fix prin intervențiile legislative adoptate în ultimul timp”.

"Adică sunt interzise jocurile de noroc în unele orașe sau comune" a subliniat Val Vâlcu.

"Da, în localitățile sub 15.000 de locuitori. Totodată, prin majorarea taxelor care s-a făcut în 2025, taxele au fost mărite la un nivel istoric, avem printre cele mai mari taxe în momentul de față în UE, iar piața s-a comprimat. Mai mult, prin intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 7, care permite autorităților locale să decidă dacă vor sau nu să aibă jocuri de noroc în localitatea lor, piața iar s-a comprimat.

”Această scădere a fost asumată”

Așa am ajuns la această dimensiune. E o dimensiune pe care mulți nu o văd, dar trebuie să o recunoaștem. Este astăzi la un nivel mult mai mic decât era înainte. Trebuie să ne asumăm direcția pe care Guvernul și Parlamentul au mers în acești ani. Statul a considerat că prețul social este mai mare decât beneficiile economice. Prin urmare, această scădere a fost asumată.

Ce trebuie să înțelegem cu toții? Nu poți să le ai pe amândouă. Nu poți să ai și beneficiile economice de pe urma unei astfel de industrii, fără să ai și costul social. La fel, nu poți să protejezi societatea având un boom economic aici. Lucrurile trebuie făcute în paralel. E adevărat că sunt multe restanțe pe care statul le-a avut, și în special Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), în această perioadă.

Probabil că dacă s-ar fi făcut la timpul potrivit, nu s-ar fi creat această percepție că jocurile de noroc au scăpat de sub control. Lucrul acesta s-a întâmplat o lungă perioadă de timp, dar realitatea datelor ne arată că fenomenul este într-o zonă de control mult mai bună decât era" a mai spus Vlad Cristian Soare, în interviul DCNews.

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