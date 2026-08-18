Fostul primar din Rădăuți cere Primăriei plata imediată a salariilor din perioada suspendării. Ce a decis instanța

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Vineri, 14 august 2026, fostul edil al municipiului Rădăuți, Aurel Olărean, a cerut Primăriei să respecte de îndată decizia definitivă a instanței prin care administrația locală trebuie să îi plătească drepturile salariale pentru perioada în care a fost suspendat din funcție. Cererea privind executarea voluntară a hotărârii a fost trimisă și Camerei de Conturi Suceava cu scopul de a evita costuri suplimentare pentru bugetul local.

Potrivit cererii înaintate primarului Bogdan Andrei Loghin, Aurel Olărean solicită plata integrală a drepturilor salariale, cu actualizarea sumelor în funcție de inflație și dobânda legală. El cere și achitarea contribuțiilor sociale și a impozitelor, astfel încât perioada în care a fost suspendat să fie recunoscută corect la vechime și la stagiul de cotizare. Acesta a acordat Primăriei Rădăuți un termen de cel mult 30 de zile pentru plata sumelor, după care spune că va apela la un executor judecătoresc.

„Având în vedere caracterul definitiv şi executoriu al hotărârii judecătoreşti, vă solicit să procedaţi la executarea voluntară şi integrală a obligaţiilor stabilite prin aceasta. În situaţia în care, la expirarea acestui termen, obligaţiile nu vor fi executate integral, mă voi adresa unui executor judecătoresc”, a scris fostul primar în solicitare.

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Ce a decis instanța în cazul fostului primar al Rădăuțiului

Prin Sentința nr. 806 din 11 mai 2026, Tribunalul Suceava a admis parțial acțiunea lui Aurel Olărean împotriva Primăriei Rădăuți. Instanța a decis ca fostul edil să primească drepturile salariale aferente perioadei în care a fost suspendat din funcție, în baza ordinelor prefectului din 2014 și 2015. Sumele trebuie actualizate cu rata inflației și trebuie să includă dobânda legală, calculată de la data exigibilităţii fiecărui venit lunar până la plata efectivă.

Tribunalul Suceava a respins cererea lui Aurel Olărean privind indemnizația pentru limită de vârstă, deoarece prevederile legale care reglementează acest drept au fost suspendate succesiv, inclusiv prin OUG nr. 156/2024.

Instanța a respins și excepția prescripției dreptului la acţiune invocată de Primăria Rădăuți și a stabilit că termenul de 3 ani a început în data de 17 iulie 2024, când decizia Înaltei Curți privind achitarea lui Olărean a rămas definitivă. Sentința a rămas definitivă prin neapelare și a fost atestată ca definitivă de Tribunalul Suceava în 6 august 2026.

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Aurel Olărean, primar al Rădăuțiului între 2008 și 2016

Aurel Olărean a fost primar al Rădăuțiului în două mandate, între 2008 și 2016. În septembrie 2014 a fost suspendat din funcție după trimiterea sa în judecată într-un dosar DNA, măsură care a fost menținută până la încheierea mandatului, în iunie 2016.

Ulterior, fostul edil a fost achitat pentru toate acuzațiile, iar decizia a rămas definitivă în 17 iulie 2024. Potrivit Codului administrativ, persoanele suspendate din funcția de primar și ulterior achitate beneficiază de drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

În toamna anului 2024, Aurel Olărean a cerut Primăriei Rădăuți documentele referitoare la mandatele sale și plata drepturilor salariale, dar pentru că nu a primit un răspuns favorabil, acesta a dat în judecată administrația locală. După ce hotărârea a devenit definitivă, acesta a solicitat executarea voluntară a obligațiilor și a avertizat că, în cazul unei întârzieri, va cere și recuperarea costurilor pentru executarea silită, asistență juridică și expertiză contabilă.