Haos total într-un magazin din Oradea: În goana după reduceri, românii au lăsat dezastru în urma lor / video

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O reducere de 50% a transformat un magazin de articole sportive din Oradea într-un adevărat haos. Clienții s-au înghesuit să profite de oferte, iar după plecarea lor a rămas dezastru: cutii răvășite, încălțăminte împrăștiată pe podea, haine și alte accesorii lăsate în dezordine.

Magazinele Hervis Sport din Oradea au fost luate cu asalt după ce au fost anunțate reduceri de 50% la articole. Aglomerația și goana după reduceri au lăsat în urmă multă dezordine, iar imaginile au surprins amploarea haosului.

Videoclipul a fost publicat pe grupul „Oradea suntem noi” și a stârnit numeroase reacții în mediul online. Mai mulți utilizatori și-au exprimat surprinderea față de comportamentul unor cumpărători.

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Iată câteva dintre comentariile lăsate de internauți:

„Doamne ferește! Dă-i românului reduceri, că el îți arată cine-i! Ne lipsește încă multă educație și bun-simț”;

„Trebuie să fii extrem de penibil ca să lași așa ceva în urma ta, indiferent cât de mari au fost reducerile. În fermele de animale e, probabil, mai multă ordine decât ce au lăsat unii oameni în Hervis. Respect de sine: zero. Respect față de angajați și față de ceilalți: tot zero.

Asta spune multe despre nivelul de educație și bun-simț. Iar mintea, din păcate, pare că nici ea nu i-a ajutat prea mult. Ați lăsat magazinul ca pe o groapă de gunoi… și pentru ce? Pentru niște reduceri?”;

„Când am văzut imaginile am crezut că magazinul a fost vandalizat de hoți! Nu pot să cred că magazinul oferea reduceri!! Asta înseamnă civilizație, democrație? Lipsă totală de bun-simț și comportamentul animalic de-a dreptul (jignim animalele deoarece ele nu ar face asta). Mă înfioară gândul că ei sunt generația următoare....”;

„Încă o dovadă că oamenii nu au simț și dacă îi lași te calcă în picioare fără nici cea mai mică remușcare”;

„Deci, așa ceva! Doamne ferește de ce sunt unii în stare! Trebuiau închise ușile și puși să facă curat”;

„Asta dovedește lipsa crasă de educație și respect pentru munca altora. Cei care au făcut așa ceva sunt doar niște paraziți ai unei societăți eșuate și fără nici un regret pentru ce afirm, sunt niște consumatori de resurse de orice fel pe care sincer nu le merită”.

Situații similare au fost semnalate și în Turda. În magazinul Hervis din oraș, hainele de pe umerașe și cutiile cu produse au ajuns pe jos, iar numărul mare de clienți a dus la formarea unor cozi lungi la casele de marcat.

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