Copil de aproape 2 ani, supus eutanasierii în Olanda, în baza noilor reglementări

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A fost supus eutanasierii primul copil bolnav grav, sub 12 ani, în Olanda, în baza noilor reglementări.

Un copil în vârstă de un an, cu dizabilități severe, a fost supus eutanasiei de către medicii din Olanda, fapt confirmat de o comisie guvernamentală de evaluare. Este primul caz raportat de autorități care a urmat noile reglementări ce permit curmarea vieții copiilor grav bolnavi, cu vârste cuprinse între 1 și 12 ani, în această țară europeană.

Copilul suferea de leziuni cerebrale extinse și ireversibile, paralizie cerebrală severă, epilepsie și deficiențe de vedere, conform evaluării publicate de Comisia de Revizuire pentru Avorturi în Stadiu Avansat și Întreruperea Vieții Nou-născuților și Copiilor sub 12 ani din Țările de Jos, organism responsabil cu analizarea unor astfel de cazuri.

Copilul de doar 1 an, extrem de grav bolnav

Comisia a precizat că micuțul s-a născut prematur extrem, la 26 de săptămâni și trei zile, în timp ce familia se afla în străinătate. Ulterior, copilul a suferit complicații grave, inclusiv infecții multiple care au dus la sepsis. Un examen RMN a relevat ulterior leziuni cerebrale extinse, scrie CBS News.

Copilul a dezvoltat paralizie cerebrală spastică și se considera că suferă de deficiență vizuală de origine cerebrală. La vârsta de 8 luni, a fost diagnosticat și cu sindromul spasmelor infantile (o formă severă de epilepsie).

Chiar înainte ca micuțul să împlinească vârsta de doi ani, medicii au estimat că nivelul său de dezvoltare corespundea unei vârste de aproximativ șase săptămâni.

„Fiecare aspect al condiției umane – în ceea ce privește abilitățile motorii, comportamentul și personalitatea – era grav afectat, fără nicio perspectivă de ameliorare”, a stabilit comisia.

Nu toți medicii care au evaluat copilul au fost de acord cu decizia de a recurge la eutanasie pe parcursul tratamentului.

”Micuțul nu suferea în mod continuu și insuportabil”

Medicul care coordona îngrijirea copilului a solicitat o opinie independentă din partea unor „medici din afara propriei regiuni”; aceștia au concluzionat că „micuțul nu suferea în mod continuu și insuportabil” și că „existau încă alternative rezonabile, precum opțiuni de îngrijire paliativă și alte medicamente care ar fi putut duce la un control mai bun al crizelor epileptice”, potrivit comisiei de evaluare.

S-a încercat continuarea tratamentului, însă comisia a precizat că acesta a provocat efecte secundare suplimentare, motiv pentru care a fost oprit. Ulterior, un alt medic independent a concluzionat că suferința copilului era evidentă și insuportabilă și că fuseseră îndeplinite criteriile legale pentru curmarea vieții, conform reglementărilor naționale. Comisia a concluzionat, în cele din urmă, că medicul implicat în administrarea eutanasiei „a acționat cu diligența cuvenită”.

Noile norme din Olanda se aplică copiilor care suferă insuportabil

Țările de Jos au introdus aceste norme în 2024; ele se aplică copiilor care suferă insuportabil, fără nicio perspectivă de ameliorare, și în cazul cărora medicii concluzionează că nu există o alternativă rezonabilă pentru a le curma suferința.

Medicul care a pus capăt vieții copilului a vorbit ulterior public despre acest caz, declarând în cadrul emisiunii de actualități NOS/Nieuwsuur că natura fără precedent a procedurii l-a făcut să se simtă vulnerabil.

„Ca medic, te afli într-o poziție extrem de vulnerabilă, deoarece așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată”, a spus el.

Medicul și-a exprimat speranța că decizia va ajuta alte familii aflate în situații similare să discute despre această opțiune cu medicii lor.