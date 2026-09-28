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Scandalul dezvăluirilor WSJ despre Kimberly Guilfoyle: Reacția ambasadorului SUA la București și prima poziție a Guvernului Greciei

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
Kimberly Guilfoyle
Kimberly Guilfoyle. Foto: USA TODAY NETWORK via Reuters Connect

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a comentat informațiile apărute în Wall Street Journal, potrivit cărora Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, ar fi lăsat să se înțeleagă că demiterea Guvernului Ilie Bolojan s-ar fi făcut cu o influenţă din partea Americii. Totodată, a apărut și prima reacție a Guvernului Greciei.

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a comentat dezvăluirile Wall Street Journal (WSJ) referitoare la Kimberly Guilfoyle. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Guvernului Greciei a venit cu o primă reacție în acest caz.

Reamintim că sursa citată a scris acum câteva zile că, în luna martie, la o cină organizată la Atena, la care au participat oficiali greci și americani, Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, a lăsat să se înțeleagă că demiterea Guvernului Ilie Bolojan s-ar fi făcut cu o influenţă din partea Statelor Unite ale Americii. Kimberly Guilfoyle ar fi spus că SUA pot face acest lucru oricărei ţări.

Ambasadorul SUA în România: Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa

Comentând aceste informații, Darryl Nirenberg a spus, luni, 28 septembrie, că are "deplina încredere în democrația din România".

"Pot spune că, încă de la începutul problemelor interne cu care s-a confruntat acest guvern, Statele Unite și-au exprimat deplina încredere în democrația din România și în capacitatea acesteia de a rezolva această situație, precum și celelalte provocări care vor apărea. Este o problemă pe care România trebuie să o rezolve singură. Să nu uităm că democrația poate fi complicată. De fapt, uneori este concepută să fie așa. Dar, de departe, este cel mai bun sistem pe care îl avem", a declarat ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, la Constanța, potrivit Digi 24.

Prima reacție a Guvernului Greciei la relatarea WSJ despre Kimberly Guilfoyle

Cu o primă reacție a venit și Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al Guvernului Greciei.

"Nu s-a pus niciodată problema unei ameninţări la adresa Guvernului grec. Şi, ca să vorbim serios, aşa ceva nu ar fi tolerat niciodată", a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului elen, Pavlos Marinakis, întrebat despre articolul publicat de Wall Street Journal referitor la Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia.

Pavlos Marinakis a mai spus că relaţia dintre Grecia şi SUA este astăzi mai strânsă ca niciodată. 

"Este o relaţie strategică profundă, bazată pe respect reciproc şi valori comune", a mai declarat Marinakis.

Ce a relatat Wall Street Journal despre Kimberly Guilfoyle

"În martie, la o cină organizată la Atena la care au participat oficiali greci şi americani, Kimberly Guilfoyle a intrat într-o dispută cu ministrul Energiei din Grecia, Stavros Papastavrou, în faţa celorlalţi invitaţi. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle le-a spus celor prezenţi: "Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici", potrivit unei persoane care a participat la cină şi altor persoane cărora li s-a povestit despre acest incident. Discuţia s-a înfierbântat, Papastavrou replicând că SUA nu pot înlocui guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat descrierea acestui schimb de replici", a scris Wall Street Journal.

Dispute la București după informația publicată de WSJ

Articolul Wall Street Journal a provocat dispute la București. Deputatul USR Alexandru Dumitriu a transmis că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Sorin Grindeanu, George Simion și fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan, după întâlnirea pe care aceștia au avut-o cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Ulterior, avocatul Cristian Winzer a explicat că o întâlnire cu un ambasador nu constituie, prin ea însăși, trădare.

Luni, 28 septembrie, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a precizat că vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București s-a desfășurat în cadrul unui eveniment privat pentru mediul de afaceri și în afara unui mandat oficial de reprezentare ori negociere cu autoritățile române.

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