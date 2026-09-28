O întâlnire cu un ambasador înseamnă trădare? Avocatul Cristian Winzer, explicații privind plângerea penală împotriva lui Grindeanu, Simion și Ivan

Deputatul USR Alexandru Dumitriu a transmis că le-a făcut plângere penală pentru trădare lui Sorin Grindeanu, George Simion și fostului ministru al Energiei Bogdan Ivan, după întâlnirea cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

Avocatul Cristian Winzer a explicat că o întâlnire cu un ambasador nu constituie, prin ea însăși, trădare. De asemenea, în dreptul penal nu este suficient să alegi o infracțiune gravă (contra securității naționale) și apoi să construiești în jurul ei o elucubrantă poveste politică.

„În dreptul penal NU este suficient să alegi, într-o manieră delirantă, o infracțiune gravă (contra securității naționale) și apoi să construiești în jurul ei o elucubrantă poveste politică. În cazul infracțiunii de trădare, norma de incriminare impune existența unor elemente obiective riguros determinate: intrarea în legătură cu o putere sau organizație străină ori cu agenții acesteia și acțiunea în scopul suprimării sau știrbirii unității si indivizibilității, suveranității ori independenței statului, printr-una dintre modalitățile prevăzute în mod expres de lege.



Din informațiile făcute publice până acum (expuse la nivelul maxim al unei bârfe de proastă calitate!) NU rezultă materialitatea unei asemenea fapte penale.



În mod evident, (i) o întâlnire cu un ambasador NU constituie, prin ea însăși, trădare, (ii) discutarea unor proiecte energetice cu reprezentanții unui stat străin NU realizează, prin ea însăși, conținutul constitutiv al infracțiunii, după cum (iii) susținerea ori votarea unei moțiuni de cenzură (care reprezintă exercitarea unui mecanism expres prevăzut de Constituție) NU poate fi convertită, exclusiv prin denaturare și prin interpretare politică, într-un act îndreptat împotriva statului.



Aceasta mai ales în condițiile obiective în care NU a fost prezentată public PROBA unei înțelegeri prin care persoanele menționate să fi acționat împreună cu o putere/ organizație străină ori cu agenții acesteia pentru suprimarea/ știrbirea unității și indivizibilității, suveranității sau independenței României.



Aici este problema fundamentală a acuzației: NU lipsește doar dovada vinovăției, ci lipsesc înseși elementele factuale care să contureze materialitatea infracțiunii reclamate.



Contrar interpretării acestui domn DIMITRIU, dreptul penal NU operează cu sugestii/ asocieri circumstanțiale/ narațiuni politice de proastă calitate și nici NU permite substituirea demonstrației juridice prin simpla alăturare/ asociere cronologică a unor evenimente într-o simplă expunere narativă: s-au întâlnit, au discutat, ulterior a căzut Guvernul, deci “trădare”. Pentru a deveni o ipoteză juridică penală susceptibilă de încadrare în dispozițiile art. 394 C.Pen., între aceste împrejurări trebuie IDENTIFICATĂ și PROBATĂ tocmai conduita descrisă de norma de incriminare, inclusiv scopul special cerut de lege.



Această exigență decurge din însuși principiul fundamental al legalității incriminării: răspunderea penală NU poate fi construită prin analogie, prin interpretare extensivă sau prin atribuirea artificială a unei semnificații penale unor conduite care, în materialitatea lor, NU corespund modelului abstract stabilit de legiuitor prin însăși norma de incriminare.



Când duci un conflict politic direct în zona uneia dintre cele mai grave infracțiuni contra securității naționale, FĂRĂ ca faptele să descrie elementele acelei infracțiuni (în absența prezentării reale a unor fapte susceptibile să realizeze însăși tipicitatea normei de incriminare!), nu faci decât să transformi dreptul penal într-un instrument de (penibil!) spectacol politic.



Cei care chiar cunoaștem și chiar înțelegem dreptul penal (deci mai puțin domnul DIMITRIU!) avem reprezentarea că în acest domeniu NU se cercetează și NU se judecă impresii/ insinuări politice, ci fapte concrete care trebuie să corespundă, în mod riguros, unei norme de incriminare. Iar din materialul public prezentat și folosit de “specialistul” în drept Alexandru DIMITRIU în formularea plângerii penale (el stabilind că este și persoană vătămată!), tocmai această faptă concretă de trădare NU se conturează…”, a explicat avocatul Cristian Winzer pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, intervine în scandalul momentului

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, intervine în scandalul momentului privind gazele din SUA şi declaraţiile ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

„Disperați ca pierd puterea, halucinează! Sunt disperați când văd că guvernul desemnat USR/PNL nu are nicio șansă să treacă. Sunt disperați când văd că idolul lor Bolojan este din ce în ce mai 'imperfect'. Disperati ca PSD nu acceptă șantajul lor, atacă cu disperare și minciuni. (...) Sunt atât de disperați încât mi-au făcut o plângere penală pentru trădare! Intimidează, hărțuiesc și mint o țară întreagă. Atâta pot, atâta știu. Dar indiferent de mizeriile pe care le fac împotriva mea, eu nu voi ceda! Dimpotrivă! Voi merge până la capăt și voi demonta public, punct cu punct, dezinformările și minciunile lor", a scris Bogdan Ivan pe Facebook.

Bogdan Ivan: LNG-ul din SUA vine la un preţ competitiv





„SUA este furnizorul nr 2 de gaz la nivelul UE cu volume de 75,6 mld m³ în 2025. Numai Norvegia furnizează mai mult gaz în UE decât SUA și asta prin conducte, nu pe mare. Volumele de gaz rusesc folosite în UE nu sunt zero, sunt încă 36 de mld metri cubi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că LNG-ul american scoate UE din dependența istorică față de Rusia! Le sugerez comisarilor bolșevici din USR să formuleze plângeri penale de trădare împotriva tuturor companiilor care au îndrăznit să importe LNG din SUA!

Ce nu vor Bolojan și Mureșan să știe românii: în România, prețul angro la gaz a sărit la 405 lei/MWh, cu 30% peste plafonul final la consumatorul casnic (310 lei/MWh). Că românii vor plăti pentru gaz cu 40% mai mult în perioada următoare este aproape un verdict. Indiferent de plafonare, cineva trebuie să plătească factura. Tot noi! Ei nu vor ca tu să știi asta și atunci detonează tot felul de pocnitori cum ar fi că LNG-ul american este scump. Pe bune? Este o minciună!

TTF a închis recent cu prețul de 71,89 €/MWh! Atât plătesc europenii pentru gaz acum. Acum, pe piață sunt contracte pe termen lung, cu LNG american în Europa, la 27 €/MWh! Cu toate costurile și taxele incluse. Mai puțin de jumătate cât plătește Bolojan pe gaz acum. Să fie foarte clar. Nu vă lăsați mințiți și manipulați. LNG-ul din SUA vine la un preț competitiv", a mai zis Bogdan Ivan.

Vă invităm, de la ora 13.00, luni, să urmăriți la DC News un interviu cu Bogdan Ivan în care vom afla amănunte despre subiectul zilei.