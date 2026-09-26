Trei gimnaste românce, în finalele Cupei Mondiale Challenge de la Paris

FOTO: Facebook Federația Română de Gimnastică

Trei gimnaste românce s-au calificat în finalele Cupei Mondiale Challenge de la Paris, în Accor Arena, în etapa finală a circuitului.

România va fi reprezentată în finala de la sărituri de Sabrina Maneca Voinea şi Adelina Ionescu. În calificări, Maneca Voinea a fost înregistrată cu a cincea medie, 13,100 puncte, după 13,600 la prima săritură şi 12,600 la a doua. Ionescu s-a clasat pe locul opt, cu 12,775, după 13,000 la prima săritură şi 12,150 la a doua.

Maria Ceplinschi s-a calificat în finala de la sol, după ce a fost a şaptea, cu 12,800 puncte. Sabrina Maneca Voinea s-a clasat a 17-a, cu 12,050. La bârnă, Ceplinschi a ocupat locul 15 în calificări, cu 11,650 puncte, iar Adelina Ionescu a fost a 28-a la paralele, cu 11,100. Finalele vor avea loc duminică.

Capitala Franței găzduiește, în perioada 25–27 septembrie 2026, Cupa Mondială Challenge de Gimnastică Artistică de la Paris, cea de-a cincea și ultima etapă a Cupei Mondiale FIG 2026. Delegația României este condusă de Corina Ungureanu, fosta mare campioană a gimnasticii românești, în calitate de Head of Delegation, după cum a anunțat Federația Română de Gimnastică pe Facebook.

Din delegația României fac parte, alături de cele trei sportive:

Antrenori:

• Camelia Voinea

• Anca Drăghici

• Cristian Moldovan

Arbitru:

• Ana Maria Iordache

Maseur:

• Răzvan Spirescu

Cele trei gimnaste și delegația României / FOTO: Facebook Federația Română de Gimnastică

Duminică, 27 septembrie, au loc toate finalele pe aparate (atât la masculin, cât și la feminin). Evenimentul poate fi urmărit în format live stream gratuit prin intermediul platformei oficiale Eurovision Sport.

Reamintim că, anul trecut, Sabrina Maneca Voinea a câştigat medalia de aur în finala de la sol, la Cupa Mondială de gimnastică artistică de la Paris, când s-a impus cu 13,800 puncte. La competiţie au mai participat Miruna Botez şi Bianca Vişovan, dar acestea nu au reuşit să se califice în vreo finală.

Locul 11 la Campionatele Europene de gimnastică artistică feminin de la Zagreb

De asemenea, în august, Echipa României s-a clasat pe locul 11 la Campionatele Europene de gimnastică artistică feminin de la Zagreb (Croația), astfel că și-a asigurat calificarea la Campionatele Mondiale de la Rotterdam (Olanda) din această toamnă, după cum scria, atunci, Agerpres.

Din păcate, tricolorele nu au reușit nicio calificare în finale, nici în cea pe echipe, nici pe aparate. România a totalizat 151,129 puncte, primele 13 echipe asigurându-și prezența la Mondiale.

La individual compus a câștigat rusoaica Angelina Melnikova, cu 55,932 puncte, urmată de compatrioata Ana Kalmîkova, cu 54,632 puncte, în timp ce bronzul a revenit franțuzoaicei Elena Colas, cu 53,966 puncte.

Românca Alexia Blănaru s-a clasat pe locul 21, cu 50,365 puncte, după ce a primit 13,400 la sărituri, 11,566 la paralele (74), 13,033 la bârnă (21), 12,366 la sol (35).

Sabrina Maneca-Voinea a primit 12,766 la sărituri, a fost a 23-a la bârnă (13,000), Daria Tănasă a fost a 34-a (12,566), iar Maria Ceplinschi s-a clasat pe 85 (11,433).

Ariana Cotu a fost a 38-a la paralele, cu 12,733 puncte, Daria Tănasă a fost a 88-a (11,000), iar Maria Ceplinschi a încheiat pe 110 (9,700).