Siegfried Mureşan vrea să comaseze ANAF şi Autoritatea Vamală într-o singură entitate

Imagine cu sediul ANAF. Foto: arhivă

Premierul desemnat şi-a prezentat, sâmbătă, programul de guvernare.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor cu care a anunţat că va merge la vot chiar dacă nu a reuşit să strângă voturile necesare.

Printre măsurile trecute în programul de guvernare al lui Mureşan se numără şi planul ca ANAF şi Autoritatea Vamală să fie reunificate într-un singur organ fiscal şi de control.

"Marii contribuabili şi operaţiunile complexe: echipe specializate pentru preţuri de transfer, tranzacţii intra-grup şi transfrontaliere, controale orientate spre indicatorii de diminuare artificială a bazei impozabile, acorduri de preţ în avans eficientizate şi expertiză pentru modelele de afaceri digitale; reunificarea ANAF şi a Autorităţii Vamale într-un singur organ fiscal şi de control; dezvoltarea programelor de pregătire şi specializare a personalului în domenii fiscale complexe, precum preţurile de transfer, tranzacţiile intra-grup şi transfrontaliere, diminuarea artificială a bazei impozabile, acordurile de preţ în avans şi noile modele de afaceri digitale", se arată în programul citat.

În plus, programul său de guvernare mai prevede "introducerea de indicatori de performanţă şi a unui sistem de remunerare de tip bonus-malus, până la 31 decembrie 2026, pentru conducerea ANAF şi structurile operative. "Mecanismul bonus-malus, aplicabil din 2027, conform angajamentelor din PNRR, va implica faptul că bonusurile se vor încasa doar în contextul depăşirii planului de încasări, iar penalităţile se vor aplica în raport cu indicatorii de performanţă aprobaţi specifici fiecărei structuri".