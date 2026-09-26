Veste bună pentru şoferi. Săptămâna viitoare se deschide Centura Comarnic, anunţă preşedintele CJ Prahova

Preşedintele CJ Prahova, Virgiliu Nanu, spune că cei aproape 6 kilometri vor prelua o parte din traficul de pe DN1 şi vor reduce presiunea asupra zonei Comarnic.

Veste bună pentru şoferii care s-au săturat de orele pierdute în traficul infernal de pe Valea Prahovei, în drumul spre staţiunile montane.

Virgiliu Nanu, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, a anunţat că săptămâna viitoare se va deschide traficul pe Centura Comarnic, la care s-a lucrat în ultimii ani. Oraşul Comarnic este unul dintre punctele nevralgice de pe DN1 - Valea Prahovei, fiind zona în care de cele mai multe ori se circulă bară la bară.

"Săptămâna viitoare deschidem Centura Comarnic. Am așteptat mult să putem spune asta. Acum mai sunt doar câteva zile. Pe DN1, la Nistorești, se circulă deja pe două benzi la urcare și una la coborâre, în noua configurație pregătită pentru a prelua mai bine traficul. Iar săptămâna viitoare, cei aproape 6 kilometri ai Centurii Comarnic vor fi deschiși circulației.

Pentru miile de oameni care pleacă spre munte, Comarnic a însemnat prea mult timp același lucru: coloane, ore pierdute și un drum frumos transformat într-o încercare de răbdare. Nu vom rezolva cu 6 kilometri toate problemele de pe Valea Prahovei. Dar facem un pas concret, pe care oamenii îl vor putea simți de săptămâna viitoare. Un drum așteptat ani de zile devine realitate", a transmis Virgiliu Nanu.