Kanal D

Război total și secrete spulberate în noul episod din „Inimă de mamă”, de la ora 20:00, la Kanal D!

Serialul “Inima de mamă”, care a cucerit inimile telespectatorilor Kanal D, prin povestea de viata impresionanta a lui Karsu (Özge Özpirinçci), mama care lupta continuu pentru a duce o viata armonioasa alaturi de cei trei copii ai sai, continua si in aceasta seara, de la ora 20:00, cu un nou episod plin de momente emotionante, tensiuni dar si situatii dramatice, care vor impresiona privitorul. Dupa ce Karsu a experimentat noi momente dramatice, atunci cand fiica ei, Tılsım (Mina Akdim), a hotarat să rămână cu tatăl ei, iar inversunatul Reha (Necip Memili) incepe sa faca demersuri pentru a obține custodia totală a copiilor, iata ca, un bun prieten ii sare in ajutor incercatei femei, conform unui comunicat de presă Kanal D remis DC News.

Atilla îi dă o lecție dureroasă lui Reha

Tensiunile explodează și secrete dramatice ies la iveală în aceasta seara, in „Inimă de mamă”. Conflictul mocnit dintre cei doi soti, Karsu si Reha, capătă o turnură extrem de periculoasă în momentul în care Atilla decide să își folosească influența din umbră pentru a-i da o lecție de neuitat lui impulsivului sot al femeii.

Atilla (Metin Akdülger) pune la cale incendierea fabricii lui Reha, transformând rivalitatea lor într-un război deschis și punând în mișcare un lanț de evenimente greu de controlat.

În plan paralel, trecutul revine să bântuie familia lui Karsu. Filiz (Demet Akbağ) se vede nevoită să se confrunte cu răni vechi și extrem de dureroase legate de fiica sa, Irmak (Meric Aral), moment care aduce la suprafață traume ascunse și decizii din trecut care încă apasă greu asupra prezentului.

Pentru Karsu, evenimentele tensionate continua. Prinsă între dorința de a-și proteja copiii de influența toxică a lui Reha și secretele care încep să îi sufoce familia, Karsu trebuie să găsească puterea de a merge mai departe.

Nu ratați un episod din serialul “Inima de mamă”, încărcat de tensiuni și momente emoționante, în aceasta seara, de la ora 20:00, la Kanal D.