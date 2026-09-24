Cristian Pomohaci, al treilea dosar penal. Ar fi produs şi distribuit fotografii şi înregistrări video "nepotrivite" cu minori

Cristian Pomohaci / FOTO: Agerpres

Procurorii de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au deschis pe numele lui Cristian Pomohaci un al treilea dosar.

Cristian Pomohaci este acuzat de procurorii DIICOT că a produs şi distribuit, prin intermediul unor aplicaţii online, fotografii şi înregistrări video în care apare în ipostaze nepotrivite vu minori, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.

Cristian Pomohaci, în vârstă de 57 de ani, se află în arest preventiv din luna iunie, după ce a fost pus sub acuzare în două dosare, de agresiune sexuală şi trafic de droguri, în prima cauză fiind implicaţi şi minori.

Al treilea dosar pe numele lui

Procurorii de la DIICOT au deschis pe numele lui un al treilea dosar, în care este acuzat, alături de un complice de 31 de ani, de săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă.

"Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, în perioada cuprinsă între luna iulie 2017 şi începutul lunii iunie 2026, un inculpat, în vârstă de 57 de ani, aflat în stare de arest preventiv într-o altă cauză, a produs, prin intermediul telefonului mobil, peste 60 de fişiere de tip foto şi video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite. Majoritatea filmărilor şi fotografiilor au fost realizate de către inculpat în momentele când a întreţinut acte şi raporturi sexuale cu minori. De asemenea, acesta a distribuit, de ordinul zecilor de ori, prin intermediul unor aplicaţii online, peste 30 dintre aceste fişiere. Probatoriul administrat a reliefat că, la data de 03.06.2026, acelaşi inculpat a deţinut, pe trei dispozitive mobile, un total de 286 de fişiere de tip foto şi video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite", spune DIICOT într-un comunicat de presă, fără să-i menţioneze numele, însă surse judiciare au confirmat pentru Agerpres că ar fi vorba de Pomohaci.

Schimb de fișiere cu un complice

Cercetările efectuate au mai arătat că, în perioada septembrie 2025 - martie 2026, prin intermediul unor aplicaţii online, acesta a primit de la complicele lui mai multe fişiere (fotografii şi videoclipuri), în care erau înfăţişaţi minori în ipostaze/acte sexuale explicite.

Totodată, în urma accesului autorizat într-un dispozitiv de stocare a datelor, aparţinând inculpatului în vârstă de 31 de ani, au fost găsite mai multe fişiere de tip foto şi video ce reprezintă minori în ipostaze sexuale explicite.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Târgu Mureş au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mureş cu propunerea de arestare preventivă a celor doi inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de pornografie infantilă.

Ieri, procurorii anunțau că au efectuat mai multe percheziţii în care este vizat și fostul preot Cristian Pomohaci.

