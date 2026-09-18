Bărbat prins la 2 noaptea în București pe un ATV, fără permis, băut și cu "monstrulețul" presupus furat din Ilfov

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Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost prins de poliţişti noaptea pe străzile din Bucureşti. El conducea un ATV, deşi a consumat alcool şi nu avea nici permis de conducere.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a fost prins de poliţişti noaptea pe străzile din Bucureşti conducând un ATV, deşi consumase alcool şi nu deţinea permis de conducere.

Dosar penal după ce a fost prins băut și fără permis pe un ATV

"La data de 15 septembrie, în jurul orei 02:00, poliţişti din cadrul Secţiei 14 Poliţie, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au observat, pe o stradă din Sectorul 4, un bărbat care se deplasa cu un ATV, iar comportamentul acestuia le-a atras atenţia. Poliţiştii au procedat la oprirea regulamentară pentru control a conducătorului vehiculului, în vederea efectuării verificărilor.

În urma legitimării şi a verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că bărbatul, în vârstă de 35 de ani, nu deţinea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Verificările efectuate de poliţişti au continuat, iar în urma activităţilor desfăşurate a reieşit presupunerea rezonabilă că ATV-ul condus de bărbat fusese sustras din judeţul Ilfov, în scopul folosirii fără drept", transmite Poliţia Capitalei, într-un comunicat remis DC News.

Bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, el a fost condus la sediul INML, în vederea prelevării de mostre biologice.

Reținut pentru 24 de ore

În urma administrării probatoriului, faţă de bărbat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, iar ulterior acesta a fost prezentat magistraţilor, care au dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a spus, la DC News că ATV-ul este cea mai mare țeapă în materie de siguranță rutieră, explicând la ce riscuri te expui când te urci pe vehicului numit de acesta „monstruleț“

În plus, ATV-urile sunt mai periculoase și decât motocicletele, potrivit lui Titi Aur, care a precizat și de ce, în emisiunea DC Conducem, de la DC News.