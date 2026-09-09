Toni Neacșu: Extinderea anchetei desfășurate de Comisia de constituționalitate și la întâlnirile judecătorului Deliorga, neconstituțională

Imagine cu judecătorul CCR Cristian Deliorga. Foto: Agerpres

Avocatul Toni Neacșu susține că extinderea anchetei desfășurate de Comisia de constituționalitate și la întâlnirile judecătorului CCR Cristian Deliorga este neconstituțională și abuzivă.

Comisia parlamentară de anchetă, înfiinţată iniţial după apariţia informaţiilor privind întâlnirea secretă dintre premierul Ilie Bolojan şi preşedinta Curţii Constituţionale a României (CCR), Simina Tănăsescu, din luna august, a fost extinsă, marți, 8 septembrie, şi pentru a analiza informaţiile referitoare la zborul privat în Mykonos al judecătorului CCR Cristian Deliorga alături de persoane din mediul politic şi de afaceri.

Și Inspecţia Judiciară anunțase ieri că s-a autosesizat şi va face verificări, după ce în presă au apărut informaţii că preşedintele Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, s-ar fi aflat într-unul dintre aceste avioane private.

Avocatul Toni Neacșu: Parlamentul nu are competențe de a face anchete cu privire la comportamentul judecătorilor CCR

Avocatul Toni Neacșu, fost membru CSM, spune încă că extinderea anchetei desfășurate de Comisia de Constituţionalitate a Senatului și la întâlnirile judecătorului CCR Cristian Deliorga este "neconstituțională și abuzivă". Potrivit lui, Parlamentul nu are competența să facă anchete cu privire la comportamentul judecătorilor CCR.

"Extinderea anchetei desfășurate de Comisia de Constituționalitate și la întâlnirile politice ale judecătorului CCR Deliorga este neconstituțională, abuzivă și o vulnerabilizează, aruncând-o în derizoriu. Parlamentul nu are competențe de a face anchete cu privire la comportamentul judecătorilor CCR ori de a stabili eventuale încălcări ale statului profesiei sau al deontologiei ei.

Așa cum CSM are monopolul de a ancheta comportamentul judecătorilor și procurorilor, la fel CCR însuși, prin Plenul său, în ședințe administrative, are monopolul în ce privește anchetarea și eventuala sancționare a judecătorilor CCR", a scris avocatul Toni Neacșu, marți, 8 septembrie, pe pagina sa de Facebook.

Toni Neacșu explică de ce ancheta Parlamentului în ce privește întâlnirea Tănăsescu-Bolojan este justificată

Simina Tănăsescu este preşedinta Curţii Constituţionale a României, dar în acest caz, spune avocatul Toni Neacșu, ancheta Comisia de Constituţionalitate a Senatului este justificată deoarece ea s-a întâlnit cu premierul interimar Ilie Bolojan în sediul Parlamentului României.

"Ancheta Parlamentului în ce privește întâlnirea Tănăsescu-Bolojan este justificată exclusiv de faptul că aceasta a avut loc în sediul Parlamentului, în Biroul Președintelui Senatului și că unul dintre participanți este premierul României, aflându-se astfel sub controlul Parlamentului. Comisia de constituționalitate nu o verifică pe Președinta CCR ci exclusiv circumstanțele exterioare ale acelei întâlniri, inclusiv incidentul de securitate creat prin accesarea neautorizată a spațiului de mare securitate care este biroul președintelui Senatului.

Dacă Senatul votează extinderea acestei anchete și la judecătorul Deliorga și la întâlnirile sale se încalcă grav separația puterilor în stat, se comite un abuz de competență fără precedent care va scandaliza la nivel european jurisdicția constituțională, dar în același timp se omoară și ancheta abia începută", a mai scris avocatul Toni Neacșu.

Toni Neacşu: Comisia de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu, fără finalitate

Marți seara, în cadrul unei intervenții la emisiunea "Proiect de ţară: România", difuzată de Prima News şi moderată de Andrei Gheorghe, Toni Neacşu a declarat că are "certitudinea" că parlamentarii nu vor reuşi să demonstreze nimic prin această anchetă.

"Eu, la momentul de faţă, am certitudinea că această comisie nu va reuşi, de fapt, să facă absolut nimic, adică nu va reuşi să demonstreze nimic, nu va avea, practic, nicio finalitate", a declarat Toni Neacşu.

El a mai susținut că Simina Tănăsescu nu are obligaţia legală de a se prezenta în faţa comisiei pentru a da explicaţii, spre deosebire de premierul Ilie Bolojan, care se află sub control parlamentar. A vorbit din nou și despre extinderea anchetei la întâlnirile judecătorului CCR Cristian Deliorga.

"Prin extinderea aceasta, practic nu se face altceva decât se pune capacul pe toată situaţia. Se vor limita, dacă doriţi, la atacuri politice reciproce, se vor acuza partidele că organizează întâlniri nepermise cu diferite autorităţi judiciare şi cam atât", a mai spus Toni Neacşu.

PNL și USR au cerut extinderea la cazul judecătorului Deliorga

Precizăm că propagandiștii lui Ilie Bolojan au scris că judecătorul CCR Cristian Deliorga, fostul prim-ministru Victor Ponta, fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, senatorul UDMR, István-Loránt Antal, preşedintele Tribunalului Constanţa, Marius Cătălin Croitoru, dar şi omul de afaceri Gruia Stoica, ar fi zburat cu un avion privat pe insula grecească Mykonos în luna iulie. Cazul a apărut în spațiul public chiar în ziua în care premierul interimar Ilie Bolojan și președinta CCR, Simina Tănăsescu, au fost chemați, marți, 8 septembrie, în Parlament, pentru a oferi explicații despre natura întâlnirii neanunțate pe care au avut-o la mijlocul lunii august în biroul președintelui Senatului.

Cei doi nu s-au prezentat la audieri, iar la începutul ședinței, senatorii PNL și USR au cerut să fie extinsă ancheta și la cazul zborului spre Mykonos.

Ulterior, PNL şi USR au anunțat că sesizează CCR şi solicită declanşarea unei anchete interne privind deplasările judecătorului Cristian Deliorga cu zboruri private în Mykonos, iar CSM să analizeze prezenţa preşedintelui Tribunalului Constanţa.