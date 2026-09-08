Cine sunt Sorina Matei și Răzvan Dincă, noii șefi interimari ai TVR și Radio România

Colaj foto. Sursa: Agerpres

Conducerea Parlamentului a votat noii șefi la posturile publice. Răzvan Dincă a fost desemnat director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune, iar jurnalista Sorina Matei a fost desemnată director interimar al Televiziunii Române.

UPDATE: Conducerea Parlamentului a votat noii șefi ai TVR și Radio România

Răzvan Dincă a fost desemnat, marți, 8 septembrie, director general interimar al Societății Române de Radiodifuziune, iar jurnalista Sorina Matei a fost desemnată pentru a conduce interimar Televiziunea Română. Cele două numiri au fost aprobate de Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului.

Jurnalista Sorina Matei va ocupa funcția de director general al TVR pentru 60 de zile, până la desemnarea unui nou Consiliu de Administrație.

Știrea inițială:

Jurnalista Sorina Matei ar fi noua propunere pentru șefia Societății Române de Televiziune (SRTv), potrivit surselor DC NEWS. Totodată, la Societatea Română de Radiodifuziune, ar urma să fie propus Răzvan Dincă.

Jurnalista Sorina Matei ar fi fost propusă la șefia TVR de către partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). De altfel, propunerile de la conducerile SRTv și Radioului public vor fi votate în cadrul Birourilor Permanente Reunite, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a dat dreptate AUR, după ce partidul reclamase faptul că nu are o pondere a reprezentanților în conducerea SRTv și Radio România echivalentă cu cea din Parlament.

După ce propunerile vor fi avansate în interiorul conducerii Birourilor Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului, Sorina Matei va fi audiată în comisiile de specialitate, apoi propunerea va merge la vot final. Dacă va trece, jurnalista Sorina Matei va conduce televiziunea publică în locul Adrianei Săftoiu, actualul președinte-director general al Televiziunii Române.

Cine este Sorina Matei

Sorina Matei activează în jurnalism din 1997, când și-a început cariera în presa scrisă, la Jurnalul Național. Din anul 2004, s-a dedicat televiziunii, unde a activat în special pe domeniile politic și judiciar.

De-a lungul carierei sale a lucrat la Antena 1, Antena 3, B1 TV, România TV, Digi24 și Aleph News.

Din octombrie 2025, jurnalista Sorina Matei activează în cadrul echipei Gândul-Mediafax.

Cine este Răzvan Dincă

Răzvan-Ioan Dincă este un regizor artistic, producător de spectacole muzicale, antreprenor cultural și poet român.

De-a lungul carierei sale a fost director al Teatrului Național de Operetă „Ion Dacian” din București, dar și director al Operei Naționale din București. Răzvan Dincă a mai condus Societatea Română de Radiodifuziune în perioada 2021-2025.

CCR a explicat de ce numirile de la SRR şi SRTv au fost neconstituţionale

Reamintim că acum câteva zile, Curtea Constituţională a publicat motivările deciziilor din 29 aprilie prin care declarase neconstituţionale hotărârile Parlamentului cu privire la numirea Consiliilor de Administraţie SRTv şi SRR.

CCR a transmis că în procedura de numire a Consiliilor de Administraţie ale Societăţii Române de Televiziune şi Societăţii Române de Radiodifuziune, Parlamentul "nu a respectat algoritmul politic şi ponderea grupurilor parlamentare".

Din această cauză, a transmis CCR, AUR nu a primit locurile cuvenite.

De altfel, cei de la AUR au fost cei care au sesizat CCR în acest caz, au transmis că "deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, Alianţa a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTv şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere".

Curtea Constituţională arată, în motivarea deciziilor care privesc SRR şI SRTv, că hotărârile luate de Parlament au încălcat dispoziţiile art. 19 alin. (2) lit. a) teza finală din Legea nr. 41/1994, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind să fie ocupate de candidaţii propuşi de acestea, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament.