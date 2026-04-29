DCNews Stiri Mass-media CCR discută sesizările AUR privind numirea membrilor CA din SRTV și SRR
Data actualizării: 07:50 29 Apr 2026 | Data publicării: 07:49 29 Apr 2026

CCR discută sesizările AUR privind numirea membrilor CA din SRTV și SRR

Curtea Constituțională a României (CCR). Foto: Agerpres

CCR urmează să discute sesizările AUR în legătură cu hotărârea Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTV) și Societății Române de Radiodifuziune.

AUR susține în sesizările trimise instanței constituționale că nu ar fi fost respectată ponderea parlamentară pe care o are.

'Sesizarea vizează încălcarea flagrantă a prevederilor Constituției României, în special ale art. 1 alin. (3) și (5), precum și nerespectarea dispozițiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administrație ale SRTV și SRR cu respectarea configurației politice și a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament. În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcții de membri titulari și două funcții de membri supleanți, proporțional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componențe ale Consiliilor de Administrație care nu reflectă configurația politică reală a legislativului', se arată într-un comunicat al AUR transmis Agerpres.

Potrivit sursei citate, 'deși configurația Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR, în timp ce PNL, USR și UDMR, formațiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere'.

'Această situație contravine atât dispozițiilor legale, cât și jurisprudenței constante a Curții Constituționale', adaugă AUR.

În sesizare se mai arată că 'Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituțională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului 28/2012, prin care CCR a sancționat o situație similară de încălcare a principiului reprezentativității politice în Consiliile de Administrație ale serviciilor publice de radio și televiziune'.

'Prin adoptarea Hotărârii 45/2025, Parlamentul a încălcat obligația constituțională de a respecta legea și deciziile Curții Constituționale, afectând principiul statului de drept și legalitatea funcționării unor instituții publice fundamentale. AUR solicită Curții Constituționale admiterea sesizării și constatarea neconstituționalității Hotărârii Parlamentului României 45/2025, în vederea restabilirii legalității, a respectării configurației politice a Parlamentului și a funcționării corecte a serviciilor publice de radio și televiziune', se susține în comunicat. (Claudia Calotă)

Comentarii (1)

Justinianus   •   29 Aprilie 2026   •   08:30

Ce nu ati inteles? Trebuie sa conduca bolovanistii si useristii..

