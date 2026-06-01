Jurnalistul Răzvan Dumitrescu a plecat de la Antena 3 CNN. DCNews l-a contactat pe jurnalistul Victor Ciutacu, de la RomâniaTV, după reacția acestuia: Victor Ciutacu, după plecarea lui Răzvan Dumitrescu de la Antena 3 CNN: Se caută mai tineri și infinit mai docili

Întrebat ce urmează dacă, așa cum susține, va dispărea generația 50+ din televiziuni, Victor Ciutacu ne-a spus: ”Din punctul meu de vedere, urmează ceva rău, cel puțin pentru industria asta. Poate ei (tinerii jurnaliști n.r.) sunt mai adaptați vremurilor noi, dar dacă stau să mă uit, cu social media și cu Internetul, nu am auzit de unul din ăștia foarte tineri, care sunt din industria noastră și să facă niște cifre record în social media, YouTube, site-uri, podcasturi etc.

”Nu mi se pare că ei rup”

Până la urmă, cam tot cei din generația noastră domină și, cel puțin, din punct de vedere al vizualizărilor și, probabil, al banilor, deși nu m-a interesat niciodată foarte tare să monetizez alternativ prestațiile publice, dar din ce văd eu, nu mi se pare că ei ar rupe pe partea asta, dar poate sunt mai adaptați. Poate formatele de emisiuni, care se inspiră din social media și care se comportă ca niște social media și nu au nicio legătură cu presa, mă rog, astea sunt vremurile, poate li se potrivesc lor mai bine”.

”Unde s-au dus cifrele audiențelor? S-au dus în sus? Poate nu văd eu bine, eu sunt miop, dar la apropiere văd bine”

În continuare, jurnalistul România TV a argumentat: ”Vi se pare că, în televiziune, cei noi care îi înlocuiesc pe cei vechi fac cifre mai bune? Mi se pare că nu. Eu mă uit pe cifre, audiențe, în fiecare zi. Și nu mi se pare că a apărut unul tânăr care l-a scos pe obositul dinaintea lui și face audiență mai mare, nu. Este un fenomen general de scădere al audiențelor, nu este neapărat că e sătulă lumea de noi. Dacă era sătulă lumea de noi și aștepta alte figuri, să fim serioși că prin toate televiziunile au ajuns moderatori, în ultima vreme, oameni mult mai tineri decât noi, să spunem generația care avem în jur de 50 de ani, și unde s-au dus cifrele audiențelor? S-au dus în sus? Poate nu văd eu bine, eu sunt miop, dar la apropiere văd bine”.

”Adaug acum încă un fapt la postarea mea de pe Facebook: Ăștia mai vechi, pe lângă faptul că știu meserie, știu ceva mai bine limba română și din punct de vedere gramatical. Suntem, cu precădere, mai buni și pe gramatica limbii române” a conchis jurnalistul.