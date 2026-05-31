O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, anunță AIEA
Data publicării: 31 Mai 2026

O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, anunță AIEA
Autor: Elena Aurel

reactor-nuclear_73909500 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @jplenio1
AIEA a anunțat că o dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie.

O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporojie, din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc, a anunţat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA), relatează duminică AFP şi Agerpres. 

"O dronă a lovit astăzi (sâmbătă) o clădire care adăpostea o turbină, provocând, se pare, o gaură în perete", a anunţat sâmbătă seara AIEA, cu sediul la Viena, pe reţeaua X, citând autorităţile locale.

"Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrală sau care să vizeze centrala", a adăugat agenţia, citându-l pe directorul său general, Rafael Grossi. "A ataca siturile nucleare este o joacă cu focul", a avertizat el.

Centrala de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului naturală între părţile beligerante.

Kievul respinge acuzațiile și le consideră lipsite de logică

Într-o declaraţie transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autorităţile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet "posibilitatea unei lovituri accidentale".

"Astăzi, am fost aproape de un incident care este foarte probabil să-i afecteze chiar şi pe cei care locuiesc mult dincolo de graniţele Rusiei şi Ucrainei", a avertizat directorul Rosatom, Alexei Lihacev.

Respingând acuzaţiile, Ministerul ucrainean de Externe a declarat într-un comunicat că acestea sunt lipsite de "logică".

"Este de neînţeles de ce Ucraina şi-ar ataca propria centrală nucleara situată pe teritoriul său şi asupra căreia încearcă să-şi recâştige controlul suveran", a declarat ministerul.

Potrivit Rosatom, lovitura a făcut o gaură în peretele sălii turbinelor, însă nu a avariat echipamente esenţiale ale centralei.

