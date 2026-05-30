DCNews Stiri Prof. dr. Anca Florea de la Colegiul B.P.Hasdeu, către ministrul Educației: Nu m-am gândit niciodată că vă voi adresa o scrisoare deschisă
Data publicării: 30 Mai 2026

Prof. dr. Anca Florea de la Colegiul B.P.Hasdeu, către ministrul Educației: Nu m-am gândit niciodată că vă voi adresa o scrisoare deschisă
Autor: Anca Murgoci

Anca Florea
Prof. dr. Anca Florea, director adjunct al Colegiului Național „B. P. Hasdeu” din Buzău, a transmis o scrisoare deschisă adresată ministrului Educației și Cercetării, în care atrage atenția asupra modului în care inspectoratele școlare oferă asistență juridică unităților de învățământ și asupra necesității aplicării corecte a legislației.

Anca Florea a spus că a ales să facă public acest demers deoarece sunt în joc aspecte importante precum dreptul la imagine al profesorilor, aplicarea nediscriminatorie a sancțiunilor pentru elevi și respectarea jurisprudenței.

„Domnule Ministru al Educației și Cercetării,


Nu m-am gândit niciodată că vă voi adresa o scrisoare deschisă, întrucât am crezut că inspectoratele școlare mai au încă, prin reprezentanții lor numiți, dar și prin consilierii juridici, profesionalismul și verticalitatea de a apăra câteva principii, fără respectarea cărora orice încercare de comunicare instituțională, de colaborare sau de respectare a legalității este sortită eșecului.

Nu aș fi început acest demers dacă în discuție nu ar fi fost vorba despre apărarea dreptului la imagine al unor profesori, despre aplicarea nediscreționară a unor sancțiuni date unor elevi sau despre necesitatea respectării jurisprudenței. Personal, îmi asum obligația cunoașterii legilor, a metodologiilor și a procedurilor care se aplică în sistemul de educație, dar sunt conștientă de faptul că ele trebuie analizate, de foarte multe ori, în contextul Teoriei generale a dreptului, ceea ce presupune o perspectivă formulată și asumată de către un specialist, respectiv de către consilierul juridic al inspectoratului școlar.

Cred că demersul pe care îl întreprind acum este cu atât mai important cu cât în metodologia actuală este prevăzut faptul că directorul „are dreptul să solicite și să primească asistență juridică din partea inspectoratului școlar în toate problemele de legislație, precum și în cazul unor litigii în care este implicată unitatea de învățământ”. Mai mult decât atât, îmi este cunoscută atenția acordată de Ministerul Educației și Cercetării proiectului de metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, care prevede, printre altele, că, „5. Directorul unităţii de învăţământ îndeplineşte şi următoarele atribuţii: jj) solicită consultanţă şi asistenţă juridică de la ISJ/ISMB pentru toate procesele sau alte situaţii/litigii în care este implicată unitatea de învăţământ;”.

Vă rog, Domnule Ministru, să vă asigurați că reprezentanții la vârf și consilierii juridici ai inspectoratelor școlare cunosc și aplică aceste prevederi, că acționează cu bună-credință și nepărtinitor atunci când evaluează situații specifice, că răspund cu profesionalism și în spirit deontologic atunci când le este solicitat un punct de vedere menit să prevină apariția unor litigii sau escaladarea unor stări conflictuale.

Am convingerea că sunteți în asentimentul meu că o lege (metodologie sau procedură) trebuie să fie nu numai bine gândită și ancorată în viața reală a școlii, ci și RESPECTATĂ.

Cu respect”, a transmis prof. dr. Anca Florea, director adj. al Colegiului Național „B. P. HASDEU” Buzău.

