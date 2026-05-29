€ 5.2489
|
$ 4.5099
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2489
|
$ 4.5099
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după incidentul cu drona din Galați: Accelerăm cooperarea noastră
Data publicării: 29 Mai 2026

Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după incidentul cu drona din Galați: Accelerăm cooperarea noastră
Autor: Tiberiu Vasile

Bilaterală România–Ucraina la București Nicușor Dan s-a întâlnit cu Zelenski în marja summitului B9 Sursa Foto: Facebook Nicușor Dan
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

După incidentul cu drona căzută la Galați, președintele României, Nicușor Dan, a discutat cu Volodîmîr Zelenski despre situația de securitate din regiune și despre consolidarea cooperării bilaterale în domeniul apărării.

După incidentul cu drona căzută la Galați, președintele României, Nicușor Dan, a avut o discuție telefonică cu Volodîmîr Zelenski, în care au abordat implicațiile atacului și cooperarea regională în materie de apărare. Dialogul dintre cei doi lideri a vizat atât situația de securitate din zonă, cât și noi direcții de colaborare militară între România și Ucraina.

"Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea"

"Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei. 

După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați.

Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina.

Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic.

România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare", a postat președintele Nicușor Dan pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Reacțiile liderilor politici, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați. Mesajul Grupului ECR din Parlamentul European
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
volodimir zelenski
romania
ucraina
rusia
razboi
galati
drona galati
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după incidentul cu drona din Galați: Accelerăm cooperarea noastră
Publicat acum 28 minute
Putin, prima reacție după ce o dronă a căzut la Galați: Să ne trimită resturile
Publicat acum 33 minute
Fermele mari, devastate de o decizie a Bruxelles-ului. ”Pentru România, este sabotaj”, acuză Georgiana Teodorescu, ECR
Publicat acum 54 minute
Ministrul de externe iranian susține că America trebuie să renunțe la cererile "excesive" pentru un acord final cu Teheranul
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Agenția de Rating Fitch a îmbunătățit ratingul Transgaz cu o treaptă, de la BBB-cu perspectivă pozitivă la BBB cu perspectivă stabilă
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 12 minute
Peskov, răspuns ironic atunci când a fost întrebat de drona căzută în România, la Galați
Publicat acum 14 ore si 41 minute
O dronă rusească a căzut peste un bloc, în Galați. Update: MApN: Nu e un atac asupra României / Reacția NATO
Publicat acum 5 ore si 7 minute
Sindicatul IMPACT anunță pichetarea sediului BRD: salariații resping reducerea drepturilor din Contractul Colectiv de Muncă
Publicat acum 11 ore si 42 minute
Dronă rusească, prăbușită în Galați. Bogdan Chirieac face o comparație cu situația din Orientul Mijlociu: Există o singură soluție!
Publicat acum 6 ore si 26 minute
Bogdan Chirieac ridică un semn de întrebare, după ce o dronă a căzut în Galați: Poate nu este un accident!
 
austeritatea lui bolojan un esec cu 233 de parinti Austeritatea lui Bolojan, un eșec cu 233 de părinți

de Val Vâlcu

de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close