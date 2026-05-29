Nicușor Dan, discuție cu Zelenski după incidentul cu drona din Galați: Accelerăm cooperarea noastră

După incidentul cu drona căzută la Galați, președintele României, Nicușor Dan, a avut o discuție telefonică cu Volodîmîr Zelenski, în care au abordat implicațiile atacului și cooperarea regională în materie de apărare. Dialogul dintre cei doi lideri a vizat atât situația de securitate din zonă, cât și noi direcții de colaborare militară între România și Ucraina.

"Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea"

"Am avut astăzi o convorbire cu Președintele Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, în urma incidentului cauzat de o dronă rusească în Galați, cel mai grav de pe teritoriul român de la începutul războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei.

După cum au afirmat astăzi aliații și partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, agresiunea Rusiei nu se oprește la granițe. Prin continuarea atacurilor asupra Ucrainei și a amenințării membrilor NATO vecini, Rusia demonstrează un dispreț complet pentru dreptul internațional și pentru viețile cetățenilor nevinovați.

Acest lucru trebuie să înceteze. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina.

Am convenit, împreună cu Președintele Zelenski, să accelerăm cooperarea dintre România și Ucraina privind producția în comun de drone care pot fi desfășurate rapid. Experiența pe câmpul de luptă și tehnologia dronelor Ucrainei sunt atuuri strategice pentru apărarea întregului Flanc Estic.

România continuă să investească în consolidarea Flancului Estic al NATO și în sprijinirea Ucrainei în căutarea sa legitimă de autoapărare", a postat președintele Nicușor Dan pe Facebook.

CITEȘTE ȘI: Reacțiile liderilor politici, după ce o dronă a căzut pe un bloc din Galați. Mesajul Grupului ECR din Parlamentul European

