DCNews Stiri Întâlnire cu timpul la Brașov. Promoția 1971 se revede după 55 de ani alături de cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu
Data publicării: 29 Mai 2026

Întâlnire cu timpul la Brașov. Promoția 1971 se revede după 55 de ani alături de cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu
Autor: Loredana Iriciuc

Întâlnire cu timpul la Brașov. Promoția 1971 se revede după 55 de ani alături de cosmonautul Dumitru-Dorin Prunariu / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @wirestock_creators
La Colegiul Național „Grigore Moisil” din Brașov, fostul Liceu de Cultură Generală nr. 4, ziua de 29 mai 2026 aduce o revedere rară. Absolvenții promoției 1971 se întâlnesc la 55 de ani de la finalul liceului. Foști colegi se regăsesc într-un loc care a rămas reper în formarea lor.

Evenimentul pune în aceeași sală oameni care au urmat drumuri diferite. Unii au construit cariere în știință. Alții în educație, inginerie sau alte domenii. Îi unește însă aceeași școală și aceeași perioadă de formare.

O întâlnire după 55 de ani

Revederea nu înseamnă doar o fotografie de grup. Înseamnă discuții despre ani de muncă, despre schimbări și despre legături care au rezistat în timp. Absolvenții revin la amintiri legate de anii de liceu.

Mulți dintre ei vorbesc despre profesorii care le-au influențat parcursul. Despre colegiile de atunci și despre momentele care au conturat direcții de viață.

Amintiri din Liceul de Cultură Generală nr. 4

Pentru promoția 1971, clădirea școlii rămâne un punct fix al memoriei. Spațiile de atunci au devenit simboluri ale începuturilor. Clasele, curtea și orele de curs sunt repere care revin în conversații.

Colegiul Național „Grigore Moisil” din Brașov continuă să fie un spațiu de formare pentru generații noi. Pentru foștii elevi, el rămâne locul în care au învățat disciplină, muncă și perseverență.

Un nume care leagă generații

Printre absolvenții promoției 1971 se află Dumitru-Dorin Prunariu, primul român care a ajuns în spațiul cosmic. Prezența lui la această reuniune aduce un reper important pentru întreaga generație.

Zborul său din perioada 14 și 22 mai 1981 rămâne un moment de referință pentru România. La 45 de ani de la acel eveniment, legătura dintre performanță și educație devine parte din discuțiile acestei revederi.

Educația ca punct de pornire

Foștii elevi vorbesc despre rolul școlii în formarea lor. Despre cum anii de liceu au influențat alegerile profesionale și personale. Despre cum disciplina și relațiile construite atunci au contat mai târziu.

Pentru mulți participanți, această reuniune confirmă faptul că școala nu rămâne doar o etapă. Devine un punct de plecare pentru drumuri lungi și diferite.

Reuniunea promoției 1971 de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din Brașov aduce împreună trecutul și prezentul. Este o întâlnire a oamenilor cu propriile lor povești și cu orașul care i-a format.

liceu
dumitru prunariu
