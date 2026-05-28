Legea salarizării scoate oamenii în stradă: Val de proteste spontane în structurile ANAF din țară. Update: Greva se extinde / video

Update:

Greva se extinde.

Știre inițială:

Primele proteste au apărut la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ilfov, la Trezorerie și la Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC), ulterior acestea s-au extins și în alte structuri ale ANAF din țară - Cluj, Iași, Vrancea, Giurgiu, Hunedoara, Galați, Brăila - pe fondul nemulțumirilor legate de legea salarizării.

Vasile Marica, preşedintele Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe Sed Lex, a vorbit despre acest subiect și a explicat că nemulțumirile angajaților sunt generate de planul Guvernului de a scădea veniturile, de caracterul incert al unor sume tranzitorii și de riscul retrogradării în grila de salarizare.

Potrivit acestuia, sunt încălcate angajamentele anterioare privind crearea unei grile separate de salarizare și a unei familii ocupaționale distincte pentru domeniul finanțelor, asumate în urma protestelor anterioare.

Sindicaliștii cer respectarea acestor înțelegeri și introducerea unei grile separate în noua lege a salarizării, în funcție de importanța activității din sistem. Vasile Marica a avertizat că în cazul în care solicitările nu sunt respectate până la negocierile din 3 iunie 2026, există riscul declanșării unor proteste extinse la nivel național.

„Furia colegilor din sistemul instituțional al Ministerului Finanțelor și solicitarea fără precedent de a organiza ample acțiuni de protest la nivel național au motive întemeiate, respectiv:

- scad salariile cu sume între 2000-5000 lei;

- suma tranzitorie despre care se vorbește are un caracter incert, se acordă până în 2031 și nu se ia în calcul la stabilirea pensiei;

- retrogradăm în grila salarială;

Prin Procesul verbal încheiat cu ministrul Finanțelor în data de 11.08.2023, tot în urma unor acțiuni de protest, Ministerul Finanțelor se angaja să susțină crearea unei grile separate în cadrul noii legi a salarizării și includerea unei familii ocupaționale distincte finanțe - acord care este încălcat în acest moment, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii fiind ministerele responsabile de elaborarea acestui proiect.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor solicită respectarea angajamentelor guvernului, respectiv a Ministerul Finanțelor și susținere pentru introducerea în noua lege a salarizării a familiei ocupaționale finanțe și a unei grile separate de salarizare, conform importanței și complexității activității.

Federația Națională a Sindicatelor Finanțiștilor cumunica public: dacă nu sunt respectate aceste angajamente până la data de 3 iunie 2026 când vor avea loc negocierile de la Ministerul Muncii, data de 4 iunie 2026 va deveni începutul zilelor fără finanțe în România”, a declarat Vasile Marica.

Video:

VEZI ȘI: Vameșii protestează după noua lege a salarizării: Controale mult mai stricte și timpi de așteptare mai mari la frontieră

Sindicalişti de la Sanitas protestează în faţa Ministerului Muncii

Sindicalişti de la Sanitas pichetează, joi, sediul Ministerului Muncii, fiind nemulţumiţi de proiectul noii legi a salarizării, care, susţin ei, afectează veniturile şi drepturile salariaţilor din sănătate şi asistenţă socială.

Protestatarii scandează, printre altele, "Grevă generală!", "Vrem dreptate pentru sănătate!", "Noua lege nu va trece!", "Interimarii vor să ne ia banii!", "Ruşine!" şi folosesc vuvuzele.

Sindicaliştii cer respectarea drepturilor salariale, deblocarea angajărilor, eliminarea inechităţilor, dialog social "real" cu autorităţile.

Totodată, reprezentanţii sindicatului anunţă că pe 3 iunie va fi organizat un protest în Piaţa Victoriei, cu deplasare spre Piaţa Constituţiei.

Consiliul Naţional al Sanitas a respins proiectul noii legi a salarizării, lege pe care o consideră inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială.

"În loc să aducă majorări de venituri pentru angajaţii din sănătate şi asistenţă socială, acest proiect riscă să producă exact efectul opus: pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea. Reducerea sporurilor loveşte direct în veniturile reale ale celor care lucrează în condiţii dificile, în ture, în regim de asigurare a continuităţii şi sub presiune. Compensaţiile propuse nu acoperă pierderile şi nu reechilibrează impactul financiar. Nu putem accepta ca veniturile oamenilor să fie prezentate artificial ca fiind protejate, în timp ce realitatea din statele de plată va demonstra contrariul", au scris sindicaliştii pe Facebook.

În opinia acestora, legea este inechitabilă, nu tratează echilibrat categoriile profesionale şi creează noi diferenţe şi noi nedreptăţi în sistem.

"Mai mult, este o lege incompletă - există categorii de salariaţi care pur şi simplu au fost omise. Diferenţa dintre ceea ce Sanitas a negociat luni de zile împreună cu Ministerul Sănătăţii şi ceea ce este prezentat acum este majoră şi greu de explicat. (...) Avertizăm Guvernul - indiferent dacă este vorba de actuala echipă interimară sau de următoarea - că nu este posibil să ceară stabilitate, performanţă şi asumare din partea angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială, în timp ce construieşte un mecanism salarial care reduce veniturile şi adânceşte inechităţile", spun ei.

Totodată, Sanitas solicită retragerea proiectului în forma actuală şi reluarea imediată a negocierilor reale, pe baza angajamentelor asumate şi a respectului faţă de angajaţii din sănătate şi din asistenţă socială.

"Dacă forma actuală a proiectului de lege a salarizării unitare nu este retrasă şi corectată conform ultimei forme negociate cu sindicatele din sectorul public, vom fi cu toţii în stradă - şi membrii de sindicat, chiar şi nemembrii -, pentru că este în joc nivelul nostru de trai şi al familiilor noastre în următorii ani", au avertizat reprezentanţii Sanitas.

VEZI ȘI: Nou avertisment privind legea salarizării. Cât pierd profesorii. Anton Hadăr, pentru DCNews: Paradox, deși salariile cresc

Vameşii au declanşat acţiuni de protest

Angajaţi ai Autorităţii Vamale Române (AVR) şi ai structurilor vamale subordonate au declanşat, începând de joi, acţiuni de protest la nivel naţional, a anunţat Sindicatul Naţional Meridian, organizaţie reprezentativă la nivelul AVR.

Potrivit sindicaliştilor, forma de protest constă în aplicarea strictă şi riguroasă a tuturor procedurilor de control vamal, inclusiv efectuarea de controale amănunţite asupra documentelor şi mărfurilor prezentate atât la frontieră, dar şi la interior.

Măsurile ce vor fi aplicate de către angajaţi sunt determinate de nemulţumirile legate în principal de prevederile referitoare la această categorie profesională cuprinse în proiectul noii legi a salarizării, dar şi de condiţiile de muncă, deficitul de personal, neaplicarea unor drepturi legale actuale, precum şi de lipsa unui dialog normal şi instituţional cu factorii decizionali.

Pe durata protestului, personalul vamal îşi va desfăşura activitatea cu respectarea integrală a prevederilor legale iar derularea cu rigurozitate a procedurilor operaţionale aplicabile poate conduce la creşterea timpilor de aşteptare în punctele de trecere a frontierei şi la întârzieri în procesarea operaţiunilor vamale la interior, atrage atenţia comunicatul citat.

Sindicatul a sesizat conducerea Autorităţii Vamale Române în legătură cu posibilitatea iniţierii unui conflict de muncă la nivelul acestei instituţii, prin declanşarea unei greve de avertisment şi a celei generale.

"Cu toate că am solicitat de-a lungul anilor rezolvarea acestor situaţii, din păcate, nu există încă semnale că se vor soluţiona prea curând şi în acest sens, cerem autorităţilor competente iniţierea de urgenţă a unor negocieri reale şi identificarea unor soluţii concrete pentru remedierea tuturor acestor probleme", se arată în comunicatul sindicaliştilor.

Sindicatul Naţional Meridian are printre membrii săi mai mult de o treime dintre angajaţii Autorităţii Vamale Române.

VEZI ȘI: Legea salarizării. ÎCCJ respinge acuzele Guvernului. "Demonizarea justiţiei nu rezolvă problemele economice şi sociale ale cetăţeanului"